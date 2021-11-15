Знаменита тенісистка зникла після заяви про домагання віцепрем’єра Китаю

Пен Шуай не виходить на зв’язок понад два тижні

Одна з найсильніших тенісисток світу в парному розряді Пен Шуай не виходить на зв'язок понад два тижні. Зникнення переможниці двох турнірів «Великого шолома» сталося після того, як Шуай розповіла у китайській соцмережі Weibo про домагання колишнього віцепрем'єра країни Чжана Гаолі.

Повідомлення було видалено приблизно через 20 хвилин після того, як воно було вперше показано на сайті.

У день гучної заяви спортсменки слово «теніс» (wangqiu) було заборонено Weibo. Пошукові запити на ім'я Пен Шуай і Чжан Гаолі заблоковані в соціальній мережі та пошуковій системі Baidu.

59-та ракетка світу француженка Алізе Корне у своєму Twitter запустила хештег, пов'язаний із китайською тенісисткою #WhereIsPengShuai.

«Не мовчатимемо. Де Пен Шуай?, – написала Алізі Корне.

Її підтримав ще один французький тенісист Ніколя Маю.

«WTA зробила дуже велику ставку на Китай, але зараз настав час забути про гроші та проявити трохи сміливості, щоб почати масштабну кампанію на захист Пен Шуай», – говорить підпис, який тенісист ретвітнув до себе на сторінку.

З заявою виступила Всесвітня тенісна асоціація.

«Ми вкрай стурбовані подіями, пов'язаними з Пен Шуай. Наша організація завжди дотримуватиметься принципів рівності можливостей і поваги. Як будь-яка жінка, Пен Шуай має бути почутою. До звинувачень, які вона висунула, потрібно поставитися дуже серйозно. Ми вдячні їй за сміливість. Ми очікуємо, що ця ситуація буде розглянута максимально ретельно, прозоро, справедливо та без цензури. Наш головний пріоритет – здоров'я та безпека спортсменок. Дуже сподіваємося, що справедливість у підсумку переможе, – говориться в заяві.

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