Шевченко звернувся до збірної України перед матчем з Боснією і Герцеговиною

Колишній головний тренер національної команди побажав футболістам удачі

Андрій Шевченко, який не отримав запрошення продовжити роботу з національною командою після Євро-2020 і днями очолив клуб італійської Серії А «Дженоа» звернувся до українських футболістів. Збірна 16 листопада проведе вирішальний матч у відбірній групі чемпіонату світу проти Боснії і Герцеговини.

«Вперед до перемоги! Вболіваємо на нашу збірну і бажаємо їй удачі сьогодні!» – написав Шевченко на своїй сторінці у соцмережах.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться сьогодні, 16 листопада, на стадіоні «Біліно Поле» у Зениці. Початок зустрічі – о 21:45. «Главком» проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Збірна України може потрапити до стикових матчів за право зіграти у фінальній стадії чемпіонату світу. Для цього нашій команді потрібно взяти гору над Боснією і Герцеговиною, паралельно сподіваючись на перемогу Франції чи нічию у матчі з Фінляндією.

Раніше виконувач обов’язків головного тренера Олександр Петраков розповів, чого бракує українським футболістам.

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