МЗС і Мінспорту Болгарії засудили участь в змаганнях у Софії росіян, які підтримують війну

Чи дослухаються організатори змагань у Софії до позиції МЗС і Мінспорту Болгарії?

Міністерство закордонних справ і Міністерство спорту Болгарії відреагували на звернення Посольства України щодо участі в турнірі з тхеквондо, який має пройти у Софії, росіян, які підтримують війну проти України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У своїй спільній відповіді обидва міністерства закликали не допустити Максима Храмцова, Поліну Хан, Тетяну Мініну та Георгія Гурцієва до участі змаганнях. Про це повідомляють болгарські ЗМІ.

Посольство України у Болгарії зазначило, що до Європейського кваліфікаційного турніру, який проходитиме в Софії 9-10 березня, було допущено представників Росії, які підтримують війну в Україні, зокрема Максима Храмцова, Поліну Хан та Тетяну Мініну. Також до змагань у Болгарії був допущений білорус Георгій Гурцієв, який теж підтримує російську агресію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українська дипломатична установа закликала Болгарію не допустити участі цих спортсменів у змаганнях.

У двох міністерствах у відповідь наголосили, що Болгарія засуджує російську агресію в Україні, і зазначили, що «в нинішній геополітичній ситуації використовуються всі можливі засоби політичної пропаганди та гібридної дезінформації, і в цьому відношенні спорт не є винятком».

«Наголошуємо, що рішення щодо можливого допуску або недопуску до участі конкретних спортсменів у передолімпійському кваліфікаційному турнірі з тхеквондо в Болгарії знаходиться в компетенції Всесвітньої федерації тхеквондо. Водночас час рекомендуємо не допускати до участі спортсменів, зазначених у ноті Посольства України в Софії», – йдеться у відповіді МЗС та Мінспорту Болгарії

Чи виконають організатори змагань цю рекомендацію – невідомо.