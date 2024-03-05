Тиутуловану білоруську плавчиню Шкурдай викрито у підтримці агресії РФ проти України
Шкурдай має бути відсторонена від участі в Олімпіаді
Білоруська плавчиня, бронзова призерка чемпіонату світу та володарка двох ліцензій на Олімпіаду в Парижі Анастасія Шкурдай брала участь в пропагандистському заході разом з головою Брестського обласного виконавчого комітету Юрієм Шулейком, який підтримує війну РФ проти України. Про це інформує Base of Ukrainian sports.
23 лютого цього Шкурдай взяла участь в пропагандистській зустрічі Шулейком. Під час зустрічі Шулейко вітав Шкурдай з нагородою чемпіонату світу, яку він назвав «перемогою для країни».
Варто зазначити, що Шулейко, через свою підтримку російської агресії проти України, потрапив під санкції ЄС, Канади, Швейцарії, України та Великої Британії.
Участь Шкурдай в подібних заходах прямо суперечить рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету щодо участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх. Тож тепер білоруска має бути відсторонена від участі в Олімпіаді.
Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.
Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.
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