Тиутуловану білоруську плавчиню Шкурдай викрито у підтримці агресії РФ проти України

Шулейко, через свою підтримку війни проти України, потрапив під санкції ЄС, Канади, Швейцарії, України та Великої Британії

Шкурдай має бути відсторонена від участі в Олімпіаді

Білоруська плавчиня, бронзова призерка чемпіонату світу та володарка двох ліцензій на Олімпіаду в Парижі Анастасія Шкурдай брала участь в пропагандистському заході разом з головою Брестського обласного виконавчого комітету Юрієм Шулейком, який підтримує війну РФ проти України. Про це інформує Base of Ukrainian sports.

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23 лютого цього Шкурдай взяла участь в пропагандистській зустрічі Шулейком. Під час зустрічі Шулейко вітав Шкурдай з нагородою чемпіонату світу, яку він назвав «перемогою для країни».

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Варто зазначити, що Шулейко, через свою підтримку російської агресії проти України, потрапив під санкції ЄС, Канади, Швейцарії, України та Великої Британії.

Участь Шкурдай в подібних заходах прямо суперечить рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету щодо участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх. Тож тепер білоруска має бути відсторонена від участі в Олімпіаді.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.