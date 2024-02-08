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Болгарія збирається переслідувати РФ за військові злочини, скоєні в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Болгарія збирається переслідувати РФ за військові злочини, скоєні в Україні
Міністр юстиції Атанас Славов заявив, що майбутнє включення злочину агресії до Кримінального кодексу Болгарії «дозволить притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво, яке віддавало накази про відповідні військові дії в Україні»
фото з відкритих джерел

Багато європейських країн вже розпочали розслідування, в деяких з яких допитують сотні тисяч людей, причому найбільш активними є балтійські республіки

Болгарська влада готує поправки до кримінального кодексу країни, які дозволять переслідувати кремлівський режим за загарбницьку війну проти України, Про це заявив міністр юстиції Болгарії Атанас Славов, передає Euractiv.

«Наша мета полягає в тому, щоб Болгарія могла розпочати кримінальне переслідування, здійснюючи універсальну юрисдикцію, за скоєні воєнні злочини і злочини проти миру і людяності в Україні. Це буде актом підтримки міжнародних зусиль з розслідування російської агресії в Україні», – сказав Славов.

Як зазначається, Болгарія належить до меншості країн Євросоюзу, які не розпочали кримінальних проваджень за воєнні злочини в Україні або за ухилення від санкцій ЄС проти Росії.

«Дуже важливо, що Болгарія може розпочати провадження щодо воєнних злочинів в Україні, здійснюючи універсальну юрисдикцію, враховуючи велику кількість українських біженців в країні. Вони можуть давати свідчення», – сказав Славов.

У Болгарії перебуває майже 100 тис. українських біженців, багато з них з районів, де ведуться бойові дії, наприклад, з Херсонської області. Болгарська меншина в Україні налічує 200 тисяч осіб, багато з яких також можуть сприяти розслідуванню воєнних злочинів після початку російської агресії.

Після того як дані будуть зібрані з усіх європейських країн, ці докази можуть стати неоціненними при створенні майбутнього трибуналу з розслідування воєнних злочинів в Україні.

Багато європейських країн вже розпочали розслідування, в деяких з яких допитують сотні тисяч людей, причому найбільш активними є балтійські республіки.

Міністр юстиції Атанас Славов також заявив, що майбутнє включення злочину агресії до Кримінального кодексу Болгарії «дозволить притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво, яке віддавало накази про відповідні військові дії в Україні».

Нагадаємо, у Болгарії затримано співробітника МВС, який шпигував на користь Росії.

Теги: Болгарія росія

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