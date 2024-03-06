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Тенісисти з Росії і Білорусі зможуть виступити на Олімпіади в нейтральному статусі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Тенісисти з Росії і Білорусі зможуть виступити на Олімпіади в нейтральному статусі
Тенісисти з країн-агресок будуть допущені до участі в Олімпіаді в індивідуальному статусі

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Міжнародна федерація тенісу (ITF) допустила спортсменів із Росії та Білорусії до участі в Олімпіаді у нейтральному статусі. Про це повідомляє пресслужба ITF.

«Міжнародний олімпійський комітет і Міжнародний паралімпійський комітет дозволять кваліфікованим спортсменам з російськими та білоруськими паспортами взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі в якості індивідуальних нейтральних спортсменів (AIN) і Паралімпійських іграх в якості нейтральних паралімпійських спортсменів (NPA)», – йдеться у повідомленні.

ITF підтвердила, що тенісисти з країн-агресок будуть допущені до участі в олімпійських і паралімпійських змаганнях з тенісу в індивідуальному й нейтральному статусі, якщо вони відповідають принципам МОК щодо AIN і МПК щодо NPA.

Нейтральні спортсмени повинні будуть відповідати вимогам відбору та допуску, викладеним у відповідному Регламенті ITF.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: теніс Олімпіада росія Білорусь

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