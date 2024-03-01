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Чи будуть росіяни та білоруси на Олімпійських іграх в Парижі: Макрон зробив заяву

Христина Жиренко
glavcom.ua
Чи будуть росіяни та білоруси на Олімпійських іграх в Парижі: Макрон зробив заяву
Президент Франції: Спорт має на увазі єдність

Макрон: Спортсмени під нейтральним прапором, в умовах поваги, повинні мати можливість виконувати свою роботу

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував можливий допуск російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024, яка має влітку відбутися у Парижі.

«Спорт має на увазі єдність. За це рішення ми несемо відповідальність усі разом. Спортсмени під нейтральним прапором, в умовах поваги, повинні мати можливість виконувати свою роботу. Безпека від початку була найголовнішим питанням, яке мобілізує всіх. На нас чекає колосальна робота, всі сили мобілізовані.

Міжнародний олімпійський комітет визначає правила «нейтральності» для російських спортсменів. Думаю, що вони пропорційні», – сказав президент Франції.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: спорт Еммануель Макрон Франція Олімпіада росія

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