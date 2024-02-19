Біля Ємену було атаковане вантажне судно – ЗМІ

Екіпаж не постраждав і перебуває в безпеці

Торговельне судно, зареєстроване в Великій Британії під прапором Белізу зазнало атаки недалеко від Ємену в протоці Баб-ель-Мандаб, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою Аравійського моря. Про це повідомляє Ambrey.

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Інцидент стався у неділю в 35 морських милях на південь від єменського портового міста Моха. Напад відбувся, коли корабель прямував на північ під час подорожі з Хор-Факкана (Об’єднані Арабські Емірати) до Варни (Болгарія).

Екіпаж не постраждав і перебуває в безпеці, повідомило агентство.

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«Частково завантажене судно ненадовго сповільнилося з десяти до шести вузлів і відхилилося від курсу, а потім зв'язалося з ВМС Джибуті (країна в Східній Африці – ред.), перш ніж повернутися до свого попереднього курсу та швидкості», – йдеться в повідомленні Ambrey.

Зареєстроване в Британії судно експлуатується в Лівані.

Раніше хусити атакували ракетою у Червоному морі танкер під панамським прапором, який перевозив сиру нафту до Індії.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили США збили крилату ракету, яку єменські хусити випустили в бік Червоного моря. Ракета була збита есмінцем військово-морських сил США.

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Нагадаємо, 29 січня хусити завдали ракетного удару по військовому кораблю США поблизу узбережжя Ємену.

Ракету було запущено по передовій опорній плавучій базі «Льюіс Пуллер» у Аденській затоці. Це судно надає логістичну підтримку американським військам у регіоні. Наразі невідомо, чи вдалося хуситам вразити судно.

У відповідь США і Велика Британія нанесли низку повітряних ударів по військових об’єктах бойовиків.