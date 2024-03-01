Болгарія припиняє імпорт нафти з Росії

Болгарський парламент відмовився від російської нафти, не дивлячись на звільнення від заборони на її імпортБ

Болгарія з п'ятниці, 1 березня, припиняє імпорт російської нафти – таким чином вона достроково завершуючи чинне для неї до кінця 2024 року звільнення від заборони на ввезення енергоресурсу з РФ. Про це пише Інтерфакс.

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Повідомляється, що сьогодні набуло чинності рішення болгарського парламенту, ухвалене наприкінці 2023 року. Згідно з ним було затверджено графік, що передбачає скорочення імпорту вдвічі з 1 січня, потім – до 25% з 1 лютого, а також повне його зупинення з 1 березня.

Болгарія і кілька інших країн ЄС були звільнені Брюсселем від заборони на імпорт нафти з РФ до кінця 2024 року. Однак уряд республіки вирішив відмовитися від російської сировини достроково. Єдиний НПЗ у Болгарії належить «Лукойлу», який почав працювати в країні в жовтні 1999 року і керує мережею з понад 500 АЗС у країні. Потужність заводу в Бургасі – 8,8 млн тонн.

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Нещодавно Болгарія запровадила для НПЗ у Бургасі податок на прибуток у 60%, який буде знижено до 15% лише після продажу активу. Також на підприємстві має бути проведена модернізація за 500 млн євро для того, щоб завод міг переробляти легші – неросійські – сорти нафти.

Нагадаємо, до річниці початку повномасштабного вторгнення Росії до України Велика Британія запровадила нові санкції щодо країни-агресора та вперше вирішила масштабно атакувати нафтогазовий експорт. Під обмеження потрапили проєкт «Арктик СПГ-2», його голова та керівництво «Новатека», а також європейські та турецькі судновласники, які перевозять російські нафту та нафтопродукти.