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До України прибув прем'єр Болгарії (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До України прибув прем'єр Болгарії (фото)
До складу болгарської делегації також входять міністри юстиції, довкілля та енергетики, заступники міністрів оборони і закордонних справ, а також глава міноборони
фото: bntnews.bg

Подробиці візиту не повідомляються

Сьогодні, 26 лютого, до України із робочим візитом прибув прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом із делегацією. Про це повідомляє БНТ.

До України прибув прем'єр Болгарії (фото) фото 1

До складу болгарської делегації також входять міністри юстиції, довкілля та енергетики – Атанас Славов, Юліан Попов і Румен Радєв, заступники міністрів оборони і закордонних справ – Станімір Георгієв і Тихомир Стойчев, а також глава міноборони адмірал Еміль Єфтімов.

До України прибув прем'єр Болгарії (фото) фото 2

Подробиці візиту болгарське видання не повідомляє.

До України прибув прем'єр Болгарії (фото) фото 3

Нагадаємо, уряд Болгарії схвалив постачання Україні майже сотні бронетранспортерів. Йшлося про схвалення проєкту угоди між МВС Болгарії і Міноборони України про безоплатне надання бронетранспортної техніки. Надання бронетехніки, яка не використовується Міноборони Болгарії, було погоджено під час візиту президента України Володимира Зеленського до країни у липні 2023 року.

Теги: Болгарія

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