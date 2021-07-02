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    Думки вголос

    «Газпром» бешкетує, або Чому ціни на газ стрімко ростуть

    Тепер всі скажуть «велике спасибі»

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    А «Газпром» продолжает веселится. Цена на еврохабах уже 35 евро/Мвт. Это почти 16 тыс. грн за 1000 м3.

    Европа будет думать, выражать глубокую, или очень глубокую обеспокоенность.

    Стратегически «Газпром» выбрал удачный момент, после длинной и холодной зимы запасы в хранилищах Европы упали до исторического минимума. Надо делать большие закупки, и тут Газпром ограничил поставки, а в добавок еще и сильная жара пришла, что увеличило расход газа на ТЭС. В следствии сложения этих факторов цена улетела на 13 летний максимум.

    Надо еще было разрешить построить СП-3,4,5,6,7.

    США правильно предупреждали, надо диверсифицировать поставки, но Германия захотела стать европейским хабом. Теперь все скажут «большое спасибо».

    Для Украины это повышение тоже ничего хорошего не несет. Когда НАК будет докупать газ не ясно. Все сидят и ждут снижения цены. А будет ли это снижение , не ясно.

    Джерело: блог Євген Істребіна

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    Теги: США газ Німеччина Газпром ціни
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    «Газпром» бешкетує, або Чому ціни на газ стрімко ростуть