Загибель 10-річної дівчинки в ДТП на Київщині: водію повідомлено про підозру

Водієві загрожує від трьох до восьми років ув'язнення

На автодорозі в межах села Кучаків Бориспільського району, підозрюваний не впорався з керуванням авто та скоїв наїзд на 10-річну дівчинку. Дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці, а водію, який скоїв ДТП, загрожує до восьми років ув'язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру та поліцію області.

Смертельна аварія сталася зранку 19 травня в селі Кучаків Бориспільського району Київської області. Попередньо встановили, що 60-річний водій Kia виїхав на зустрічну смугу та на узбіччя, де скоїв наїзд на дитину.

Від отриманих травм 10-річна дівчинка померла на місці ДТП, попри зусилля медиків.

Водія затримали та повідомили йому підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 286 ККУ). Суд обрав для нього запобіжний захід – тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Нагадаємо, у Кіровоградській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі підлітків. Загинув 14-річний водій. Зазначається, що у місті Мала Виска перекинувся легковий автомобіль марки ГАЗ 24-10. Встановлено, що за кермом автівки перебував підліток 2010 року народження. Від отриманих травм він загинув на місці події. Тіло загиблого хлопця довелося деблокувати з понівеченого автомобіля співробітникам ДСНС. Ще троє пасажирів, 2009 та 2011 років народження, отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, з січня по квітень 2025 року на дорогах України сталося 6736 ДТП із загиблими та травмованими. У середньому стається 56 тяжких аварій щодня. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За чотири місяці 2025 року вже загинули 815 людей, ще 8330 дістали поранення.