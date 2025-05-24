Печальна правда про мир в Україні. Американська газета продемонструвала «результати» Трампа

Якщо Трамп «нарешті не виконає своїх погроз», він «прикладе свою руку до того, що може стати найруйнівнішим провалом його президентства»

Американська газета The Washington Post опублікувала критичний аналіз мирних зусиль президента США Дональда Трампа щодо України, стверджуючи, що його «розсіяна дипломатія» не лише не наблизила мир, а й, можливо, зробила його ще більш віддаленим. У статті йдеться про те, що Трамп, попри неодноразові обіцянки зупинити «кровопролиття», не зумів змусити Росію до компромісів і натомість чинить тиск на Україну. Про це повідомляє «Главком» з посилання на The Washington Post.

У колонці для видання Девід Ігнатіус розповів, що «вирішальний час» для Трампа щодо України настав, але його дії виявилися неефективними. Після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним Трамп спробував «оголосити перемогу» та передати мирні переговори безпосередньо Росії та Україні. Це, як зазначає газета, подібне до того, щоб «сказати Давиду та Голіафу бути друзями, і це рецепт для ще більшої кількості смертей». Автор наголошує, що в цій «дипломатичній катастрофі» Трамп не може звинувачувати попереднього президента Джо Байдена, адже це «він сам».

Огляд «мирних зусиль» Трампа в Україні демонструє «тривожну історію»:

Він робить пропозиції, але не виконує їх.

Застерігає Путіна від компромісу, але нічого не робить, коли російський лідер відмовляється.

Тисне на Україну, жертву, але не на Росію, яка нападає.

Видання також звертає увагу на відсутність єдиного керівництва у переговорній команді Трампа. Зазначається, що «у переговорній команді Трампа багато кухарів, але немає головного шеф-кухаря». Спеціальні посланники та державний секретар займаються різними напрямками, тоді як віце-президент критикує всіх. Зустрічі планувалися без чіткого порядку денного, а команда постійно чекала на Трампа, чия думка «могла змінитися на 180 градусів за лічені дні».

На жаль, зазначається в статті, «мир в Україні сьогодні, ймовірно, більш віддалений, ніж коли Трамп обійняв посаду в січні». Попри його початковий «розумний план», що передбачав відповідальність європейських лідерів за озброєння України, та погрози Путіну про «великі проблеми» у разі відсутності миру, ці погрози виявилися марними.

Газета нагадує про пряме попередження Трампа Путіну від 22 січня, де він погрожував «високими податками, тарифами та санкціями» у разі відсутності швидкої «угоди». Проте ці та подальші погрози не мали жодного ефекту.

Путін, як стверджується, «майстерно зіграв слабку руку з новим президентом», створивши «зворотний канал» зв'язку між Кирилом Дмитрієвим, головою російського суверенного фонду добробуту, та Стівом Віткоффом, брокером нерухомості та другом Трампа. Цей канал, зокрема, сприяв обміну полоненими, наприклад, звільненню американського вчителя Марка Фогеля.

Однак, попри початкове «обговорення можливого врегулювання в Україні» під час телефонної розмови Трампа та Путіна, Росія залишалася непохитною, наполягаючи на «усуненні корінних причин конфлікту», що є символом прийняття Україною російської гегемонії.

Автор стверджує, що Трамп чинив «великий тиск на Україну». Наприклад, міністр фінансів Скотт Бессент вимагав від президента Володимира Зеленського підписання угоди, яка б надала США частку майбутніх доходів від мінеральної сировини, на що Зеленський відмовився. Це, як зазначається, «розлютило Трампа».

Також згадується «незабутній раунд істерики», яку Трамп влаштував Зеленському в Овальному кабінеті, що призвело до тимчасового призупинення військової та розвідувальної підтримки України. Хоча Зеленський, зрештою, «капітулював», європейські країни були шоковані інтенсивністю Трампа, що, за іронією долі, «активізувало їхню підтримку України».

Спроби команди Трампа домогтися 30-денного припинення вогню, на яке Україна погодилася, були відхилені Путіним. Російський диктатор відмовився від будь-якого припинення наземних операцій, попри заклики Трампа. Навіть після того, як Трамп висловив невдоволення російськими ударами по Києву, Путін залишався непохитним.

Фінальна зустріч між російськими та українськими дипломатами у Стамбулі 16 травня призвела лише до обміну полоненими, оскільки Росія відмовилася від припинення вогню.

Газета підсумовує, що «результати переговорів щодо України кришталево очевидні». Росія, будучи агресором, відмовилася припинити бойові дії, доки не отримає того, чого хоче. А Трамп, «який намагався стати миротворцем, поки що дозволяє Путіну уникати покарання». Якщо Трамп «нарешті не виконає своїх погроз», він, за висновком видання, «прикладе свою руку до того, що може стати найруйнівнішим провалом його президентства».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами визнав, що диктатор Росії Володимир Путін не готовий припинити війну в Україні, оскільки вважає, що він перемагає.