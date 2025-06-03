Ексмер Сум розповів, як ледь не загинув під час ракетного удару

Мінаєв про атаку РФ на Суми: Ясно чув один вибух дуже гучний і декілька потім

Колишній міський голова Сум Геннадій Мінаєв поділився шокуючими подробицями сьогоднішнього удару РФ по місту. За його словами, він проїхав перехрестя проспекту Шевченка і вулиці Новомістенської лише за шість-сім хвилин до того, як там стався вибух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Мінаєва у Facebook.

«Суми, «моє» перехрестя проспекту Шевченко і вулиці Новомістенська – я проїхав його за шість-сім хвилин до цього ракетного удару! Точно касетного, бо я стояв вже у дворі свого будинку – по прямій 280-290 метрів і ясно чув один вибух дуже гучний і декілька потім...», – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, російські війська вранці 3 червня атакували центр міста Суми. Троє людей загинули, ще 16 поранених, серед них – 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані, їх доставляють до медичних закладів обласного центру.

В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували. Ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок – без масштабних руйнувань і загоряння. А також три приватні будинки, складська будівля, гараж, чотири автівки та одна з будівель лікарні.

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Унаслідок удару є загиблі й постраждалі фото: Кордон. Медіа

Як повідомлялося, у Сумах 4 червня оголошено День жалоби через удар окупантів по місту.