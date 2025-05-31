Росіяни поцілили авіабомбами по житловому сектору Запорізької області

Житлові будинки, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею

Російські війська здійснили чергову атаку по прифронтовому селу в Пологівському районі Запорізької області. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

У результаті обстрілу загинула 9-річна дівчинка, а 16-річний хлопець отримав поранення.

За даними місцевої влади, ворог застосував авіаційні керовані бомби, які влучили безпосередньо по житловому сектору. Один із будинків повністю зруйнований. Також пошкодження отримали ще кілька житлових будівель, господарські споруди та приватні автомобілі. Потужна вибухова хвиля залишила по собі руйнування.

Нагадаємо, у ніч на 31 травня ворог вдарив по місту Ізюм. Росія атакувала Харківщину ударними дронами «шахед».

Зафіксовано вісім ударів по місту БпЛА. Внаслідок обстрілу люди отримали легкі поранення та гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надається медична допомога.

Влучання прийшлись по східній частині міста. Пошкодження зазнало одне з підприємств міста. Також пошкоджено більше 30 приватних будинків, знеструмлені лінії електропередач, пошкоджені газорозподільчі мережі.

Зауважимо, цієї ночі Харків вчергове опинився під ударом ворожих дронів. Ворог атакував два райони міста.

Вибухи у Харкові прогриміла о 03:01, згодом Терехов повідомив, що Росія вдарила по Київському та Шевченківському районах міста. У Київському районі під ударом опинилось виробниче підприємство.

У Київському районі внаслідок удару постраждала одна людина, там у кількох будинках вибиті вікна. За словами мера, у Шевченківському районі ворог вдарив по СТО. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення та кілька автівок.

На місцях влучань виникли пожежі. Всього зафіксовано вісім «прильотів» по місту – два у Шевченківському районі і шість у Київському.