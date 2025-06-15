Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Прем'єр Ізраїлю відклав весілля сина через операцію проти Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр Ізраїлю відклав весілля сина через операцію проти Ірану
Весілля сина Нетаньягу перенесено через конфлікт з Іраном
фото: іnstagram Yair Netanyahu

Син Нетаньягу вже другий раз переносить весілля через загострення в регіоні

Весілля Авнера Нетаньягу, сина прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху скасовано через ескалацію конфлікту з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Israel.

Як повідомляється, святкування було заплановане на 16 червня у фешенебельному закладі Ronit Farm на північ від Тель-Авіва. Ізраїльське командування тилу забороняє масові скупчення людей під час повітряних тривог та ракетних атак.

Організатори підтвердили, що весіля було скасоване і перенесено на невизначений термін.

Джерело, близьке до пари, повідомило: «До останньої хвилини пара вважала, що весілля відбудеться за планом. Вони були шоковані. Це вже другий раз, коли їм довелося його перенести».

 Весілля Авнера та його нареченої Аміт Ярдені мало відбутися ще 26 листопада 2024 року, але було перенесено через попередні конфлікти, зокрема, побоювання щодо атаки безпілотника «Хезболли» після удару по резиденції родини Нетаньягу.

Також повідомляється, що весілля сина прем'єра й раніше викликало гнів деяких антиурядових протестувальників, які засуджували сім'ю Нетаньяху за святкові плани, поки ізраїльські заручники все ще утримуються в Газі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що атаки на Ізраїль припиняться, щойно Ізраїль припинить свою військову кампанію проти Ісламської Республіки. За його словами, дії Ірану є «абсолютно законним захистом» у відповідь на агресію.

До слова, «Главком» розповідає про історичні витоки конфлікта Ізраїлю з Іраном та хуситами. Зрозуміти поточну ситуацію неможливо без поглиблення в історичний контекст та мотивації кожної зі сторін. 

 

Читайте також:

Теги: Беньямін Нетаньягу син весілля війна Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Житловий будинок у Тегерані, пошкоджений під час ізраїльської атаки
Удар Ізраїлю по Ірану: перші дані щодо жертв та постраждалих
13 червня, 15:12
Триває 1202-а доба повномасштабної війни
РФ заявила про наступ на Дніпропетровщину: аналітики ISW проаналізували ситуацію
9 червня, 06:54
Наслідки удару українських дронів по авіабазам РФ
Атака на аеродроми стратегічної авіації РФ. Хто сказав, що в України немає козирів?
2 червня, 08:25
Сьогодні РФ вдарила по тролейбусному депо в Харкові
Зеленський показав наслідки атаки РФ на тролейбусне депо в Харкові
30 травня, 12:59
Залізобетонні фортифікаційні споруди вздовж кордону із Білоруссю на території Житомирщини
Очільник Житомирської ОВА розповів, які пастки Україна встановила на кордоні з Білоруссю
30 травня, 11:50
Чому РФ запускає за один раз не більше 50-60 ракет: пояснення Defense Express 
Чому РФ запускає за один раз не більше 50-60 ракет: пояснення Defense Express 
27 травня, 07:22
Симороз: У квітні 2023 року Алієв за рахунок примазування до ДФТГ проігнорував повістку від Оболонського ТЦК
«Алієв ніколи не служив у 112 бригаді». Доброволець різко розкритикував ексгравця «Динамо»
25 травня, 19:23
Чи можна скласти прогноз закінчення війни з допомогою математичних інструментів? На фото Рассел Кроу в ролі математика який заснував сучасну теорію ігор, та український воїн
Війна і теорія ігор. Вчений пояснив, чи можна математично змоделювати кінець війни
24 травня, 20:13
Ландсберґіс назвав основні підсумки прогресу «коаліції охочих»
Коаліція охочих, охочих до чого? Литовський політик написав нищівну статтю про європейських союзників України
18 травня, 09:50

Соціум

Прем'єр Ізраїлю відклав весілля сина через операцію проти Ірану
Прем'єр Ізраїлю відклав весілля сина через операцію проти Ірану
Іран попросив президента Кіпру передати Ізраїлю послання
Іран попросив президента Кіпру передати Ізраїлю послання
Британська розвідка назвала втрати КНДР на Курщині
Британська розвідка назвала втрати КНДР на Курщині
Reuters: Трамп заборонив Ізраїлю вбивати верховного лідера Ірану
Reuters: Трамп заборонив Ізраїлю вбивати верховного лідера Ірану
У відомому туристичному регіоні Туреччини сталася моторошна аварія, багато поранених
У відомому туристичному регіоні Туреччини сталася моторошна аварія, багато поранених
Іран може атакувати одну з країн ЄС: уряд готує бомбосховища для населення
Іран може атакувати одну з країн ЄС: уряд готує бомбосховища для населення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
245K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 червня: ситуація на фронті
94K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 червня 2025
47K
Терорист Гіркін вважає Путіна ідіотом
32K
Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph
28K
Трампу час визначатися
27K
Пентагон привітав американців з Днем прапора російським триколором (фото)

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:15
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
Вчора, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua