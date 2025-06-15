Прем'єр Ізраїлю відклав весілля сина через операцію проти Ірану

Син Нетаньягу вже другий раз переносить весілля через загострення в регіоні

Весілля Авнера Нетаньягу, сина прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху скасовано через ескалацію конфлікту з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Israel.

Як повідомляється, святкування було заплановане на 16 червня у фешенебельному закладі Ronit Farm на північ від Тель-Авіва. Ізраїльське командування тилу забороняє масові скупчення людей під час повітряних тривог та ракетних атак.

Організатори підтвердили, що весіля було скасоване і перенесено на невизначений термін.

Джерело, близьке до пари, повідомило: «До останньої хвилини пара вважала, що весілля відбудеться за планом. Вони були шоковані. Це вже другий раз, коли їм довелося його перенести».

Весілля Авнера та його нареченої Аміт Ярдені мало відбутися ще 26 листопада 2024 року, але було перенесено через попередні конфлікти, зокрема, побоювання щодо атаки безпілотника «Хезболли» після удару по резиденції родини Нетаньягу.

Також повідомляється, що весілля сина прем'єра й раніше викликало гнів деяких антиурядових протестувальників, які засуджували сім'ю Нетаньяху за святкові плани, поки ізраїльські заручники все ще утримуються в Газі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що атаки на Ізраїль припиняться, щойно Ізраїль припинить свою військову кампанію проти Ісламської Республіки. За його словами, дії Ірану є «абсолютно законним захистом» у відповідь на агресію.

До слова, «Главком» розповідає про історичні витоки конфлікта Ізраїлю з Іраном та хуситами. Зрозуміти поточну ситуацію неможливо без поглиблення в історичний контекст та мотивації кожної зі сторін.