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На фронті загинув фанат «Динамо» і майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу Іван Фесенюк

Христина Жиренко
glavcom.ua
На фронті загинув фанат «Динамо» і майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу Іван Фесенюк
Іван був бійцем Третьої окремої штурмової бригади

Ще один спортсмен віддав життя за Україну

Фанат київського «Динамо» та майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу Іван Фесенюк (позивний «Бонус») загинув під час виконання бойового завдання, евакуюючи тіло загиблого побратима.

«Іван був фанатом «Динамо» і представником фірми «Capitals». До повномасштабного вторгнення він активно займався фізичним розвитком української молоді і представників трибуни», – згадують фанати «Динамо» про Івана.

Він був бійцем Третьої окремої штурмової бригади.

«Ваня уособлював собою ідеал справжнього чоловіка: мужній, сильний, ідейний, рішучий, завзятий! Людина, яка сформувала декілька поколінь Kids of Capital, справжній лідер та відчайдушний воїн. Для Вані не існувало нічого неможливого, він долав будь-які перешкоди, коли інші не уявляли, що це можливо. Це незбагненна втрата для кожного. Будемо нести памʼять про тебе щоденно, допоки наші серця продовжують битися», – йдеться у зверненні фанатів «Динамо».

Варто зазначити, що дядько Івана Євген Пронюк був політв'язнем, Героєм України та народним депутатом України другого скликання.

Як повідомляв «Главком», відомий український паверліфтер і стронгмен Олександр Білоконь загинув на війні проти російських окупантів.

Теги: фанати війна ультрас кікбоксинг

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