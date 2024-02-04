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На війні загинув рекордсмен України та чемпіон світу з паверліфтингу

Надія Карбунар
glavcom.ua
На війні загинув рекордсмен України та чемпіон світу з паверліфтингу
Загиблого воїна мобілізували у березні 2023 року
фото з відкритих джерел

Олександр Білоконь був одним із найсильніших людей України

Відомий український паверліфтер і стронгмен Олександр Білоконь загинув на війні проти російських окупантів. Трагічну звістку повідомила Білоцерківська організація спорту «БОС» на своїй сторінці у Facebook.

«І знову страшна втрата для спортивної родини Білоцерківської міської територіальної громади – загинув Захисник України – стронгмен, Майстер спорту, Рекордсмен Книги рекордів України, Олександр Білоконь», – ідеться в дописі.

На війні загинув рекордсмен України та чемпіон світу з паверліфтингу фото 1

Загиблого воїна мобілізували у березні 2023 року. Йому було 32 роки.

На війні загинув рекордсмен України та чемпіон світу з паверліфтингу фото 2

Уродженець Білої Церкви Олександр Білоконь ставав чемпіоном світу та Європи з паверліфтингу, бронзовим призером Кубка України та національного чемпіонату з Богатирських ігор. Мав звання майстра спорту.

На війні загинув рекордсмен України та чемпіон світу з паверліфтингу фото 3

Олександр був одним із найсильніших людей України. 2017 року він в Одесі встановив національний рекорд з переміщення людиною тягача з причепом, заповненого людьми.

На війні загинув рекордсмен України та чемпіон світу з паверліфтингу фото 4

Тоді спортсмену вдалося зрушити з місця та протягнути на 47 сантиметрів вагу в 15,7 тонни, з яких 13,3 тонни становила вага вантажівки, а решта – люди.

Раніше на війні в Україні загинули два добровольці з Грузії, які воювали ще з 2014 року.

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Теги: книги війна вантажівки рекорд

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