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Розстріл полонених біля Роботиного, посилена блокада українського кордону. Головне за 20 лютого

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розстріл полонених біля Роботиного, посилена блокада українського кордону. Головне за 20 лютого
фото з відкритих джерел

Окупанти розстріляли українських полонених біля Роботиного, посилена блокада українського кордону, Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та Росії. «Главком» склав добірку новин 20 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та Росії

Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованих територій та Російської Федерації. Вік повернутих – від 2-х до 16-ти років.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. каже, серед повернутих дітей шестеро дівчаток, серед яких дві рідні дворічні сестрички-двійнята, та п'ять хлопчиків. Зокрема, двох діток зустрічали з каретою швидкої, оскільки одна дитинка зовсім не може пересуватися.

Повернення дітей відбулося за сприяння Держави Катар та за підтримки ЮНІСЕФ, зокрема звільнених дітей зустрічав посол Катару в Україні Гаді Аль-Гаджрі.

Окупанти розстріляли українських полонених біля Роботиного

Російські окупанти знову розстріляли українських полонених бійців, цього разу біля Роботиного на Запорізькому напрямку.

На кадрах видно трьох українських військових, які поклали зброю і виходять з окопу з піднятими угору руками. Після чого росіяни направляють на них зброю і українці падають на землю.

Швеція надає рекордний пакет військової допомоги Україні

Швеція оголосила про надання найбільшого від початку широкомасштабного вторгнення пакета військової допомоги Україні на суму 7,1 млрд шведських крон (приблизно $683 млн).

Цей пакет включає:

  • артилерійські боєприпаси;
  • 10 штурмових катерів Cb90;
  • системи ППО Rbs70;
  • протитанкові ракети (Tow);
  • 20 групових катерів;
  • підводне озброєння;
  • ручні гранати;
  • гранатомети Carl Gustaf.

Посилена блокада українського кордону

Польські протестувальники сьогодні, 20 лютого, почали посилено блокувати рух на шести прикордонних пунктах.

Після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску «Гребене – Рава-Руська». Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по одній вантажівці в обох напрямках.  

Окрім того, учасники акції протесту готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску «Зосін – Устилуг». Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по п’ять легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по одній вантажівці на в'їзд до Польщі й по три вантажівки на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі.

На інших прикордонних пунктах було відомо про такі умови страйкарів: 

  • «Медика – Шегині». Рух вантажівок повністю заблокували в обох напрямках на невизначений термін.
  • «Долгобичув – Угринів». Протестувальники планували перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого.
  • «Корчова – Краківець». до 21: 00 страйкарі хотіли блокувати рух усіх вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. Для  автобусів, мікроавтобусів, легкових автівок в обидва напрямки рух має бути безперешкодним.
  • «Дорогуськ – Ягодин» організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажного транспорту в обидвох напрямках до 19:00.

Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій

Рада Європейського Союзу продовжила дію санкцій проти Росії за окупацію територій України. Санкції діятимуть до 25 лютого 2025 року.

Крім того, Рада ЄС 14 та 15 грудня 2023 року підтвердила агресивну війну Росії проти України, яка є явним порушенням статуту ООН. В Офіційному журналі ЄС також нагадали про непохитну підтримку Євросоюзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємне право на самооборону від агресії РФ.

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Теги: Польща вбивство полон діти війна окупанти

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