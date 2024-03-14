Макрон заявляв про намір відправити військових до Одеси – ЗМІ

Заява президента країни Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ в Україну наприкінці лютого шокувала багатьох у Європі

21 лютого під час застілля у вузькому колі, Макрон озвучив свою готовність відправити війська в Україну. Про це пише французька газета Le Monde.

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«Ситуація в Україні, окупованій російськими військами ось уже 2 роки, погіршується і війна затягується. У будь-якому разі в прийдешньому році мені доведеться послати в Одесу кілька хлопців», – цитує слова Макрона співрозмовник газети.

П'ять днів потому, 26 лютого, Еммануель Макрон уперше публічно допустив можливість відправки західних військ в Україну. Ця його заява, як пише Le Monde, стала для Франції «дипломатичною катастрофою», наслідки якої Єлисейський палац «намагається мінімізувати» досі.

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Зазначається, що заява президента країни Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ в Україну наприкінці лютого шокувала багатьох у Європі, але не інших топ-чиновників Франції. За даними журналістів, таку можливість обговорювали в обстановці найсуворішої секретності ще на початку червня минулого року, 12 червня її порушували на засіданні Ради оборони Франції.

Основною причиною таких розмов, як пише газета, є «слабкість українських військ», яка і «викликала занепокоєння» Парижа. Стверджується, що ще влітку в Єлисейському палаці негласно визнали, що у Києва «справи йдуть не дуже добре». До того моменту, як кажуть джерела, сам Макрон уже відійшов від ідеї «дипломатичного шляху» припинення війни в Україні.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Як повідомлялося, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті.

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До слова, НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну.