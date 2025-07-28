На фронті зник безвісти брат гравця збірної України з хокею Ворони

Андрій Ворона зник у районі села Яблунівка (Донецька область)

Дворазовий чемпіон України у складі «Донбасу» та «Кременчука», нападник національної збірної країни Олексій Ворона повідомив на своїй сторінці в соцмережах про зниклого на війні старшого брата – 32-річного Андрія Ворону зі 101-ї окремої бригади охорони Генерального Штабу Збройних Сил України. Про це повідомляє Главком з посиланням на sport.ua.

«Брат зник у районі села Яблунівка, Донецька область. Вважається зниклим безвісти з 10 червня. Андрій давно служить у ЗСУ, але на передку пробув недовго. Востаннє виходив на зв'язок наприкінці травня. Якщо хтось володіє інформацією про Андрія Ворону, повідомте, будь ласка. Брат теж – хокеїст. Виступав за юнацькі команди «Сокола» в одній команді із Всеволодом Товстушком, Севастьяном Карпенком, Віктором Захаровим, Олексієм Янішевським та іншими відомими майстрами», – розповів Олексій Ворона.

Нагадаємо, легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек відреагував на скандальну заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

«Україна може обирати війну, але вона не може вимагати, щоб ми приєдналися до неї. Прийняття країни, яка перебуває у стані війни, до ЄС означало б імпорт самої війни. Наш народ висловився: ні членству України в ЄС!», – написав Орбан в Х.

Гашек йому відповів.

«До всіх громадян Угорщини (та інших). Ваш прем'єр-міністр бреше вам і всьому світу. Україна не обирала війну. Україна зазнала нападу з боку Росії, і вона захищається від імперіалістичного терористичного ворога, щоб зберегти свою свободу. Ставтеся до свого прем'єр-міністра як до брехуна», – наголосив Гашек.