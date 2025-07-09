На Білгородщині дрони атакували ангари з військовою технікою (фото)

Деякі склади внаслідок атаки отримали значні руйнування

У Білгородській області внаслідок атаки невідомих дронів, пошкоджено ангари, де, ймовірно, знаходились військова техніка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Що саме було всередині наразі невідомо, але на самій території помітна техніка та споруди військового призначення. З фото видно, що деякі склади отримали значні руйнування.

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня РФ масовано вдарила по Україні. Основний удар був по Луцьку. Пошкодження зафіксовані також у Дніпровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях.

Було найбільше повітряних цілей за добу – 741 ціль: 728 дронів різних типів, із яких понад 300 – це «шахеди», і 13 ракет – «кинджали» та «іскандери».

До слова, триває 1232-й день повномасштабної війни.