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Німеччина назвала головну умову для швидкої передачі Україні комплексів Patriot

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Німеччина назвала головну умову для швидкої передачі Україні комплексів Patriot
фото з відкритих джерел

Берлін готовий заплатити за дві системи Patriot для України

Німеччина готова поставити Україні два комплекси ППО Patriot, однак передумовою для цього є їхня швидка заміна. Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив Der Standard, передає «Главком».

«Ми можемо передати дві наші системи, але тільки якщо у нас не буде надійної гарантії того, що вони будуть замінені, скажімо, протягом шести-восьми місяців», – сказав він.

Пісторіус зазначив, що метою є забезпечення оперативної та навчальної готовності Бундесверу. Він нагадав, що Німеччина готова заплатити за дві системи.

«Ми б втратили можливість тренуватися, якби не змогли цього робити протягом року, півтора чи навіть двох років через відсутність систем... Зараз ми шукаємо рішення, які дадуть нам змогу ідентифікувати системи Patriot у державах-членах у Європі... Це не безнадійно, але передумовою є те, що країни, у яких вони є, будуть готові відмовитися від них зараз, щоб інші могли за них заплатити, і вони могли піти в Україну», – заявив він і додав, що загальна потреба України в таких системах становить близько п'яти.

Раніше Нідерланди зробили гучну заяву щодо постачання систем Patriot Україні.

Нагадаємо, Сполучені Штати роблять кроки для швидкого постачання зброї в Україну в межах плану американського президента Дональда Трампа, що передбачає закупівлю зброї Європою. Штати наразі розглядають можливість продажу систем ППО Patriot із власних запасів. 

До слова, раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц на спільній з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером пресконференції заявив, що Україна отримає Patriot протягом найближчих тижнів. Наразі усі питання узгоджують на рівні міністерств оборони.

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Теги: Patriot Німеччина війна Україна Борис Пісторіус

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