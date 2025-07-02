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Росія знову підкинула рештки своїх солдатів до тіл українських захисників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Росія знову підкинула рештки своїх солдатів до тіл українських захисників
На переданих Украхні тілах збереглися особисті військові жетони збройних сил Російської Федерації
фото: Ігор Клименко / Telegram

Україна повернулась тіла окупантів назад до РФ

Під час нещодавніх процедур репатріації тіл загиблих українські експерти виявили два тіла, на яких збереглися особисті військові жетони збройних сил Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міністерства внутрішніх справ Ігора Клименка.

Зазначається, що українська сторона провела необхідні перевірки, огляди та експертизи. Як результат, дотримуючись гумарітарних принципів та домовленостей щодо репатріації, українська сторона повернула ці два тіла російській стороні в рамках офіційної процедури.

«Номери жетонів: АВ 846408 та АВ 449638... Наразі ми не маємо підтвердження, що російська сторона відповідним чином сповістила рідних цих загиблих, що тіла знов повернути на російську територію. Тому звертаємося безпосердньо до родин російських військовослужбовців, які впізнали вказані вище номери військових жетонів і досі не отримали тіло свого близького», – йдеться в повідомленні.

Росія знову підкинула рештки своїх солдатів до тіл українських захисників фото 1

Клименко зазначив, що перед передачею тіл Україна відібрала ДНК-зразки. – «Якщо у вас є підстави вважати, що один із загиблих – ваш родич, ми радимо невідкладно звернутися до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP)».

«За наявною інформацією, російська влада намагається зменшити обсяги виплат компенсацій родинам загиблих. Тому російська сторона може приховувати факти репатріації тіл загиблих чи навіть утилізувати тіла. Нам не потрібні тіла російських військових. Україна і надалі буде проводити ретельні перевірки та експертизи і повертати тіла убитих росіян назад російській стороні. Виключно з гуманітарних міркувань радимо рідним загиблих росіян не намагатися шукати в Україні підтверджень щодо своїх рідних, а звертатися саме Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти та російських офіційних установ», – додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські терористи навмисне ускладнюють Україні ідентифікацію тіл загиблих, яких передають в рамках обміну.

Помічник президента Росії Володимир Мединський виступив із заявами, в яких звинуватив Україну у фальсифікаціях під час передачі тіл загиблих російських солдатів. Він порівняв це «з методами нацистської пропаганди».

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Теги: обмін військові війна окупанти росія

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