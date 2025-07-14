Російська «Молнія» вдарила по Харкову

Атаковано проїжджу частину у Немишлянському районі Харкова

Сьогодні зранку ворожий дрон вдарив по Харкову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігора Терехова.

«Попередньо ворожий дрон «Молнія», тип БПЛА уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Було атаковано проїжджу частину у Немишлянському районі міста. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, нещодавно російські терористи атакували дроном «Молнія» багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі Харкова.

У ніч на 14 липня російські війська також здійснили чергову атаку на Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено промислове підприємство.

А ввечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами. Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

Проте вже незабаром українська ППО посилиться. Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати відправлять Україні системи Patriot, але не уточнив кількість. Він зазначив, що США збираються постачати Україні «різні зразки дуже складної військової техніки», за які платитиме Європа.