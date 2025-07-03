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Нічна атака на Україну: щонайменше сім дронів влучили в ціль

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Нічна атака на Україну: щонайменше сім дронів влучили в ціль
Сили ППО знешкодили 40 ворожих БпЛА
фото з відкритих джерел

Повітряні сили відзвітували про нічну атаку дронів

У ніч на 3 липня російські терористи атакували Україну 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дрони запусказли із Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Зазначається, що станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 22 було збито вогневими засобами ураження, ще 18 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у сімої локаціях, а також падіння збитих – на одній локації.

Нічна атака на Україну: щонайменше сім дронів влучили в ціль фото 1

Нагадаємо, у ніч на 3 липня російські терористи завдали удару по Одесі безпілотними літальними апаратами. Внаслідок ворожої атаки на місто постраждало п’ятеро людей, серед них – двоє дітей. Через обстріл пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. В оселях містян виникли пожежі, які вже ліквідували надзвичайники. Шість квартир зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджено. Інформація щодо точної кількості потерпілих та обсягів пошкоджень уточнюється.

До слова, нещодавно Росія намагалась атакувати Одещину експериментальними морськими дронами, але ті вибухнули ще у територіальних водах ворога. Безпілотники йшли на місто Південне, але «їх спіткала невдача».

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Теги: війна Повітряні сили ЗСУ дрон Одеса окупанти

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