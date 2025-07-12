Головна Думки вголос Ігор Петренко
search button user button menu button
Ігор Петренко Політолог

Трамп готує важливу заяву про війну в Україні: чого чекати?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Заява Трампа до Путіна – це момент істини для України?
фото: AP

Путін переграв карту затягування Трампа

Анонс Дональда Трампа щодо «важливої заяви про війну в Україні» 14 липня, у поєднанні з його словами про «розчарування Росією», дійсно є знаковим. Але його варто розглядати не як різку зміну курсу, а як частину складної дипломатично-політичної гри, в якій і США, і Росія, і Україна намагаються переосмислити свої позиції на тлі зміненої динаміки війни.

Трамп відомий своєю непередбачуваністю, схильністю до гучних заяв, які не завжди трансформуються в кардинальні зміни політики. Його риторика часто є частиною переговорного процесу або способом привернути увагу. «Розчарування Росією» може бути щирим, а може бути тактичним ходом для створення тиску або маневру перед важливою зустріччю чи рішенням. Важливо памʼятати, що Трамп завжди діє передусім з огляду на власні інтереси та інтереси США, як він їх розуміє, а не на засадах абстрактних моральних принципів.

Сигнали, які надсилає Трамп останнім часом – публічна критика Путіна, згадки про «дурниці», які той нібито говорить, розчарування через безкомпромісність та масштаб насильства – можуть бути свідченням того, що Росія не виправдала його очікувань щодо поступливості або готовності до угоди (або якихось інших побажань Трампа). Вочевидь, Москва переграла карту затягування, чим поставила під загрозу сам «мирний план Трампа». Також на Трампа тисне Конгрес і союзники.

Чи варто очікувати різких кроків? Так, але в рамках контрольованої ескалації:

  1. санкції проти третіх країн, які торгують з Росією (зокрема в енергетичній сфері), можуть бути активовані. Це стане тестом для Китаю, Індії, Туреччини;
  2. оголошення про нові пакети допомоги Україні, зокрема систем ППО Patriot, буде інтерпретовано як стримувальний сигнал Кремлю. Навіть невеликі поставки, профінансовані НАТО, будуть мати символічне значення;
  3. згадка про можливу присутність західного контингенту в Україні – хай і у форматі «коаліції рішучих», – також лунатиме як попередження.

Однак ключовим обмеженням залишається бажання Трампа уникнути прямого зіткнення з РФ. Тому йдеться не про радикальний розворот, а про адаптацію політики примусу, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів.

Важливими є наші зусилля щодо побудови діалогу із чинною адміністрацією США. Президент Зеленський в останні тижні кілька разів говорив телефоном із Трампом, пропонуючи чітке бачення українських «червоних ліній», а також ініціюючи окремий трек комунікації щодо гарантій безпеки.

Крім того, Україна дипломатично підтримує ідею «американського треку миру», не заперечуючи його заздалегідь, але наполягаючи, що будь-який компроміс можливий лише з урахуванням українських інтересів і суверенітету. Це – гнучка, але принципова позиція, яка дозволяє Києву залишатися частиною перемовного процесу, не втрачаючи довіри союзників.

Що варто зробити Україні? По-перше, максимально проактивно реагувати на заяву Трампа, зокрема у міжнародному медіа-просторі, щоб трактування не було монополізоване російською пропагандою. По-друге, активізувати роботу з Конгресом, НАТО і ключовими європейськими партнерами. По-третє, готуватися до сценарію «дипломатичного обміну ударами» – коли публічна підтримка посилюється, але за лаштунками тривають спроби навʼязати «реалістичне рішення».

Загалом, заява Трампа – це не момент істини, але важлива віха. Вона засвідчує, що формується нова політична рамка США щодо війни в Україні, де агресивні дії Росії не лише не стимулюють Трампа до компромісу, а можуть змусити його діяти жорсткіше. Усе залежатиме від змісту самої заяви, масштабу практичних кроків – і здатності України грати на всіх фронтах: дипломатичному, військовому й інформаційному.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін Дональд Трамп Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай, руками Пакистану показує Москві: відчепіться від Баку і йдіть на замирення
Алієв переможно попросив миру у Путіна. Як виглядає «війна проксі-2025»
5 липня, 21:04
Сіярто: Здоровий глузд нарешті переміг: НАТО – це більше не про захист України
МЗС Угорщини заявляє про зміну фокусу НАТО щодо України
25 червня, 06:50
Трамп на пресконференції відповів на запитання про Patriot
Трамп дав коротку відповідь про передачу Patriot Україні
28 червня, 02:39
Осколкові бойові елементи можуть детонувати навіть через 20 годин
Атака на Харківщину: росіяни використовують «шахеди»з осколковим начинням (фото)
5 липня, 13:40
Пєсков: безумовно, список недружніх країн може переглядатися, це не догма
Кремль «цінує» Трампа. Пєсков назвав умову виключення США з переліку «недружніх країн»
8 липня, 13:14
РФ залучає китайський бізнес до будівництва транспортної інфраструктури в анексованому Криму
РФ за допомогою Китаю готує масштабні інфраструктурні проєкти у Криму
29 червня, 14:41
Минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень з ворогом
Україна відновлює позиції на Курщині – Сирський
8 липня, 12:22
Сергій Цигіпа під час засідання окупаційного суду в Криму
Журналіст та політв’язень Сергій Цигіпа близько місяця голодує у колонії РФ
9 липня, 10:27
На Київщині через атаку дронів горить підприємство
Масована атака на Україну. Зеленський повідомив, на яке місто припав основний удар
9 липня, 09:58

Ігор Петренко

Трамп готує важливу заяву про війну в Україні: чого чекати?
Трамп готує важливу заяву про війну в Україні: чого чекати?
ЄСПЛ проти Росії: історичне рішення і що за ним стоїть
ЄСПЛ проти Росії: історичне рішення і що за ним стоїть
Командування ЗСУ знайшло вихід, як протистояти м'ясним штурмам росіян
Командування ЗСУ знайшло вихід, як протистояти м'ясним штурмам росіян
Україну чекає безпрецедентна сума підтримки
Україну чекає безпрецедентна сума підтримки
Щодо візиту Келлога до Мінська
Щодо візиту Келлога до Мінська
У Трампа почалося політичне похмілля
У Трампа почалося політичне похмілля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 липня 2025
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6525
У Києві та області прогриміли вибухи
5728
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5361
У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала понад годину

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Вчора, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Вчора, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
10 липня, 14:36

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua