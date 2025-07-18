У російському Дзержинську прогриміли вибухи

У Дзержинську знаходиться найбільший в Росії завод з виробництва вибухових речовин

У Дзержинську Нижньогородської області Росії вранці пролунала серія вибухів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Росіяни повідомляли про звуки вибухів в районі місцевої промзони. А в аеропорту Нижнього Новгорода були введені обмеження на польоти.

Зазначимо, що у місті знаходиться річковий порт та залізнична станція на лінії Москва – Нижній Новгород.

У 2024 році Україна дронами уразила у Дзержинську найбільший в Росії завод з виробництва вибухових речовин. Завод є частиною російського військово-промислового комплексу та перебуває під санкціями країн ЄС і США. Оскільки його продукція використовується для ведення війни в Україні.

На цьому заводі ворог виробляє вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО. Відстань від українського кордону до заводу – 900 км.

Нагадаємо, цієї ночі вибухи також лунали у Московській області. Над Домодєдово було чутно щонайменше три-чотири вибухи, в небі спостерігалися яскраві спалахи. Пізніше звуки вибухів чули також у районі Істри та поблизу Звенигорода.