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«Україна не обирала війну». Легендарний хокеїст розкритикував скандальну заяву Орбана

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Україна не обирала війну». Легендарний хокеїст розкритикував скандальну заяву Орбана
Віктор Орбан неодноразово виступав проти швидкого вступу України до ЄС
фото: Х Віктора Орбана

Гашек: Україна захищається від імперіалістичного терористичного ворога

Легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек відреагував на скандальну заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком».

«Україна може обирати війну, але вона не може вимагати, щоб ми приєдналися до неї. Прийняття країни, яка перебуває у стані війни, до ЄС означало б імпорт самої війни. Наш народ висловився: ні членству України в ЄС!», – написав Орбан в Х.

Гашек йому відповів.

«До всіх громадян Угорщини (та інших). Ваш прем'єр-міністр бреше вам і всьому світу. Україна не обирала війну. Україна зазнала нападу з боку Росії, і вона захищається від імперіалістичного терористичного ворога, щоб зберегти свою свободу. Ставтеся до свого прем'єр-міністра як до брехуна», – наголосив Гашек.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Варто зазначити, що Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.

Як повідомлялося, Орбан неодноразово виступав проти швидкого вступу України до ЄС, а також його країна часто блокує або гальмує частину рішень ЄС щодо України або ж санкцій проти Росії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України в НАТО означатиме війну з Росією, а вже наступного дня почнеться Третя світова війна

До слова, Віктор Орбан знову виступив проти вступу України до Європейського Союзу, заявивши, що головною перепоною для цього є війна.

Орбан заявив у Брюсселі, що прибув на саміт ЄС із «результатами» від угорського народу, який, за його словами, рішуче виступив проти вступу України до Європейського Союзу. Посилаючись на референдум «Вокс 2025», Орбан стверджує, що 95% тих, хто проголосував, сказали «ні» членству України в ЄС.

Раніше «Главком» інформував, що угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що рішення про вступ України до Європейського Союзу залежить виключно від громадян ЄС, зокрема, угорців.

Також «Главком» повідомляв, що посилаючись на референдум «Вокс 2025», Орбан стверджує, що 95% тих, хто проголосував, сказали «ні» членству України в ЄС

Крім того, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Теги: Віктор Орбан війна хокей Угорщина

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