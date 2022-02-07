На зимових Іграх у Пекіні ковзанярка Вюст оновила олімпійський рекорд

Спортсменка з Нідерландів здобула на олімпіадах шосту золоту медаль

Легендарна Ірен Вюст стала шестиразовою олімпійською чемпіонкою. Ковзанярка з Нідерландів виграла забіг на 1500 метрів на зимових Іграх у Пекіні з результатом 1.53,28. Це – нове олімпійське досягнення.

35-річна Вюст своє перше олімпійське «золото» виграла 2006 року в Турині на дистанції 3000 метрів. З того часу вона перемагала на кожних Іграх, причому в Сочі-2014 вона здобула одразу дві найвищі нагороди на коронних дистанціях – 1500 і 3000 метрів.

Цей рекорд вже став третім на Іграх-2022. Раніше Ірен Схаутен покращла досягнення на дистанції 3000 метрів, а шведський бігун на ковзанах Ван дер Пул з новим рекордом фінішував на дистанції 5000 м.

Тим часом Юлія Джима повернула українцям надію на те, що наша команда не залишиться без нагород на Іграх у Пекіні. В індивідуальній гонці вона з двома хвилинами штрафу фінішувала на 10 місці, відставши від чемпіонки Денніс Германн, на одну хвилину й 21 секунду.

7 лютого на Олімпіаді ледве не сталася трагедія. Американська гірськолижниця не втрималася на трасі й під час падіння сильно травмувалася.