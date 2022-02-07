  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    На зимових Іграх у Пекіні ковзанярка Вюст оновила олімпійський рекорд

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ірен Вюст перемагає на олімпіадах 16 років поспіль - На зимових Іграх у Пекіні ковзанярка Вюст оновила олімпійський рекорд
    Ірен Вюст перемагає на олімпіадах 16 років поспіль
    фото: olympics

    Спортсменка з Нідерландів здобула на олімпіадах шосту золоту медаль

    Легендарна Ірен Вюст стала шестиразовою олімпійською чемпіонкою. Ковзанярка з Нідерландів виграла забіг на 1500 метрів на зимових Іграх у Пекіні з результатом 1.53,28. Це – нове олімпійське досягнення.

    35-річна Вюст своє перше олімпійське «золото» виграла 2006 року в Турині на дистанції 3000 метрів. З того часу вона перемагала на кожних Іграх, причому в Сочі-2014 вона здобула одразу дві найвищі нагороди на коронних дистанціях – 1500 і 3000 метрів.

    Цей рекорд вже став третім на Іграх-2022. Раніше Ірен Схаутен покращла досягнення на дистанції 3000 метрів, а шведський бігун на ковзанах Ван дер Пул з новим рекордом фінішував на дистанції 5000 м.

    Тим часом Юлія Джима повернула українцям надію на те, що наша команда не залишиться без нагород на Іграх у Пекіні. В індивідуальній гонці вона з двома хвилинами штрафу фінішувала на 10 місці, відставши від чемпіонки Денніс Германн, на одну хвилину й 21 секунду.

    7 лютого на Олімпіаді ледве не сталася трагедія. Американська гірськолижниця не втрималася на трасі й під час падіння сильно травмувалася.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада рекорд ковзанярський спорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На зимових Іграх у Пекіні ковзанярка Вюст оновила олімпійський рекорд