Іран переслідує релігійні меншини після війни з Ізраїлем – ISW

Після початку 12-денної війни з Ізраїлем в Ірані вже було заарештовано понад 700 осіб за звинуваченням у шпигунстві

Влада Ірану активізувала переслідування релігійних і етнічних меншин, підозрюючи їх у нелояльності на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем. Це може призвести до нової хвилі масових протестів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що така політика майже напевно посилить антирежимні настрої, які вже ширяться в іранському суспільстві.

За даними ISW, після початку 12-денної війни з Ізраїлем в Ірані вже було заарештовано понад 700 осіб за звинуваченням у шпигунстві. Серед них – особи, яких влада називає «агентами Моссаду».

Особливо масштабні облави були спрямовані проти релігійної меншини Бахаї. Як повідомляється, сили іранської розвідки провели десятки скоординованих рейдів по всій країні, під час яких вилучали електроніку, особисті речі та релігійні матеріали. Самих Бахаї режим традиційно звинувачує у шпигунстві та антирежимній діяльності.

«Таке агресивне переслідування меншин може не стати прямим тригером масових протестів, однак воно лише підсилює загальне розчарування в суспільстві, яке з часом здатне вибухнути новими заворушеннями», – йдеться у звіті ISW.

Раніше ми писали, що Організація Об'єднаних Націй висловила занепокоєння з приводу різкого зростання кількості страт в Ірані, назвавши темпи їх виконання «тривожною швидкістю». За даними звіту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, у 2024 році в Ірані було страчено щонайменше 975 осіб, що є найвищим показником з 2015 року. Цей звіт, представлений Раді з прав людини в Женеві, також вказує на численні інші порушення прав людини, включаючи тортури, свавільні затримання та обмеження свободи слова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Звіт ООН свідчить про значне збільшення кількості страт порівняно з 834 випадками у 2023 році.

До слова, попри спільну антизахідну риторику, Росія, Китай, Північна Корея та Іран не є справжнім союзом. Під час нещодавніх атак на Іран з боку США та Ізраїлю жодна з цих країн не надала Тегерану реальної допомоги. Про це пише The New York Times, інформує «Главком».

Ідея «осі автократій», що об’єдналася проти Заходу, виявилася лише тимчасовим союзом егоїстичних інтересів. Підтримка, яку Росія отримала від Ірану, Китаю та Північної Кореї у війні проти України, не знайшла свого зворотного відображення, коли Іран опинився в епіцентрі конфлікту.

«Реальність така, що Росія і Китай не кинулися допомагати Ірану. Це підкреслює обмеженість самої концепції осі», – пояснив директор Євразійського центру Карнегі Олександр Габуєв.