«Хортиця» повідомила про ситуацію на адмінмежі Дніпропетровщини

Росіяни намагаються зайти на територію області, але зараз там не перебувають

Бойові дії наблизилися до адміністративної межі Дніпропетровської області, проте російських військ на території регіону немає. Про це повідомив спікер ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає «Главком».

Трегубов зазначив, що росіяни вже протягом трьох тижнів заявляють, нібито зайшли на територію Дніпропетровської області та публікують фейкові відео. Проте це не відповідає дійсності.

«Станом на зараз на території Дніпропетровської області він (ворог – «Главком») не перебуває. Хоча бої впритул наблизилися до адміністративного кордону, до окремих населених пунктів, які знаходяться біля адміністративного кордону», – сказав він.

За словами спікера, мови про те, що росіяни взяли під контроль територію на самій адмінмежі або за нею, немає.

Водночас Трегубов наголосив, що у теорії диверсанти можуть заходити на територію Дніпропетровської області, як і на територію Волинської області з боку Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» інформував, що за словами речника ОСУВ «Хортиця», росіяни найперше намагаються прорватися на Покровському напрямку. Також ворог тисне в напрямку адміністративних меж Дніпропетровської області.

Раніше «Главком» інформував, що з вечора 12 липня до ранку 13 липня російські війська тероризували дронами населені пункти Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу постраждали два райони.

У Синельниківському районі внаслідок атаки постраждав 37-річний чоловік. Для удару по цьому району ворог використав КАБ, безпілотники та РСЗВ. Вже у Нікопольському районі ворог застосував для удару важку артилерію та FPV дрони. Пошкоджені інфраструктура та гуртожиток освітнього закладу. Минулося без поранених.