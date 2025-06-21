Путін сподівається. що світ узаконить окупацію України Росією

Месіанство Путіна прогресує

Месіанство Путіна прогресує. Руйнування «світу права» і утвердження «світу сили», нищення України і масові вбивства українців – «це природно як схід сонця».

Путін на пленарному засіданні економічного форуму «ПМЭФ» озвучив щодо України достатньо багато абсурдних і взаємовиключних речей. Точніше, все, що він говорив щодо нас, – абсурд і конфлікт брехливих вигадок. Одна з найбільш ідіотичних пар заяв: «Там (в Україні), де ступає нога «русского» солдата – те наше» – «Я вважаю «русскій» і український народ одним народом, в цьому сенсі вся Україна наша».

Тобто, ми «один народ», бо по нас пройшла «нога «русского» солдата», це достатня підстава для визнання «одним народом»? Ну, або твердження «Росія ніколи, ніколи не піддавала сумніву право України на незалежність» – і продовження «У Росії нема мети забрати місто Суми, але така можливість не виключена».

Путін не раз повертався до теми загарбання наших територій і сподівання, що світ це узаконить: «Ми не домагаємось капітуляції з боку України – ми наполягаємо на визнанні реалій, які склались на землі (окупованих територій законно російськими). Хоча теза «Дії Росії в ході «СВО» в Україні були скеровані на захист населення» теж поза всілякими межами притомності.

З іншого боку, на зовнішньому полі Кремль працює більш ефективно – бо там менше маячні Путіна і більше вкладених в лобізм та агентів грошей. Тому теперішній брехливий меседж «Росія дуже хоче переговорів і миру, це Україна відмовляється» поширюється достатньо активно на рівні зарубіжних урядів і парламентів.

Та ж Німеччина вже років 20 гіперчутлива (завдяки величезним витратам Кремля на пропагандистську і лобістську роботу) до російських інформаційних вкидів. Зараз експерт фракції AfD із зовнішньої політики Маркус Фронмаєр активно взявся відпрацьовувати потреби Росії: «Якщо Путін публічно сигналізує про свою готовність до переговорів, це не слід ігнорувати, а використовувати як можливу відправну точку для дипломатії».

Раніше Фронмайер підтримував «Маніфест» СДПН про необхідність почати переговори з Москвою – а заодно «покінчити з мілітаризацією» Німеччини. Тобто, соціал-демократи буквально вимагають руйнування залишкової обороноспроможності держави заради віри в «мирного ядерного Путіна». Але з цією загрозою має розбиратись сама Німеччина і канцлер Мерц. Україні варто би все ж хоч тепер організувати якісну і масовану міжнародну кампанію протидії кремлівським вкидам. Але для цього потрібні фахівці...