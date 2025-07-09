Уночі РФ атакувала Хмельницький район: влада повідомила про наслідки

У ніч проти 9 липня російська терористична армія завдала одного з наймасовіших ударів по території України за весь час

Постраждалих внаслідок атаки немає

У ніч проти 9 липня окупанти масовано атакували західну частину України. Зокрема, у Хмельницькому районі зафіксовано пошкодження приватного будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

«За результатами нічної атаки станом на зараз відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району. Інформації про травмованих не надходило. Щодо збиття ворожих цілей повідомлю згодом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про найбільш масовану ворожу атаку на місто та громаду, яка відбулася сьогодні із застосуванням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та ракет. За словами мера, внаслідок атаки зафіксовано загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів. Також виникла пожежа на території одного з підприємств міста.

Як відомо, ніч на 9 липня вчергове видалась страшною для українців. Міста України здригались від вибухів, ворожі дрони атакували різні регіони. Вибухи лунали у Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Луцьку та на Київщині.

Також цієї ночі ворожі війська здійснили масовану атаку дронів на Київщину та українську столицю. Як повідомили місцеві пабліки, внаслідок ворожої атаки зайнялась масштабна пожежа в області.