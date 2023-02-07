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Надія Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду у Лінці

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Надія Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду у Лінці
Надія Кіченок вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в Австрії
фото: Abierto Tampico

Суперницями Кіченок та Фрідсам у чвертьфіналі будуть китаянка Хань Сіньюнь та росіянка Лідія Морозова

Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду турніру WTA 250 в австрійському Лінці.

Нагадаємо, в Лінці (Австрія) стартував турнір Жіночої тенісної асоціації Upper Austria Ladies Linz із призовим фондом $259,3 тис.

Разом із Анною-Лєною Фрідзам із Німеччини Надія Кіченок обіграла австрійський дует Мелані Клаффнер/Сінья Краус. Двосетовий поєдинок тривав одну годину та 18 хвилин.

Суперницями Кіченок та Фрідсам у чвертьфіналі будуть китаянка Хань Сіньюнь та росіянка Лідія Морозова, які здобули вольову перемогу над посіяним під 2-м номером російсько-чеським тандемом Анастасія Детюк - Міріам Колодзеєва - 3:6, 7:6 (7:5), 10:3.

Турнір у Лінці триватиме до 12 лютого.

Нагадаємо, українка Людмила Кіченок та латвійка Єлена Остапенко виграли фінал тенісного турніру WTA 1000 в Цинциннаті (США).

Теги: Австрія Надія Кіченок Мелані Клаффнер українка теніс

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