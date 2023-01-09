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«Угорщина двічі підтримала фашизм за століття»: український тенісист «наїхав» на сусідню країну

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Угорщина двічі підтримала фашизм за століття»: український тенісист «наїхав» на сусідню країну
Стаховський розкритикував Угорщину через її політику щодо РФ
фото з відкритих джерел

Угорщина відверто підтримує Росію у її агресивній політиці щодо України

Колишній український тенісист Сергій Стаховський відреагував на слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що «Захід розпочав нову холодну війну, тому Угорщина має підтримувати відносини з його ворогами». Відповідну заяву тенісист зробив на своїй сторінці у Twitter.

«Схоже, історія не вчить. Угорщина стане державою, яка увійде в підручники історії як країна, яка двічі підтримала фашизм за одне століття», – написав Стаховський.

«Угорщина двічі підтримала фашизм за століття»: український тенісист «наїхав» на сусідню країну фото 1

Угорщина продовжує підтримувати тісні зв’язки з Росією після вторгнення в Україну.

Раніше Сергій Стаховський, котрий після початку повномасштабного вторгнення Росії пішов служити до ЗСУ, похвалився трофеями. На своїй сторінці в Instagram 36-річний киянин виклав фотографії трьох військовополонених.

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Теги: Сергій Стаховський теніс війна Угорщина Україна фашизм

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