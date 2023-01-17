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Австрійський міністр закликав «не перегнути палицю» з РФ: МЗС запросив його в Дніпро

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Австрійський міністр закликав «не перегнути палицю» з РФ: МЗС запросив його в Дніпро
За словами Ніколенка, у Дніпрі дипломат матиме можливість повторити свої аргументи про почуття міри перед рідними сорока чотирьох людей, які загинули від ракетного удару РФ
фото: BBC

Ніколенко: «Запрошуємо главу австрійської дипломатії відвідати Дніпро»

Міністерство Закордонних справ України запросило главу МЗС Австрії відвідати Дніпро після ракетного удару Росії по житловому будинку, де вже загинули 44 людини. Таким чином в МЗС відреагували на заклики дипломата «не перегнути палицю» у відносинах із Кремлем. Про це заявив речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

«Цінуємо співробітництво з Австрією, вдячні за підтримку в ООН та ЄС і для розвитку діалогу у зв’язку з цим очікуємо на візит австрійського міністра до України. Зокрема, запрошуємо главу австрійської дипломатії відвідати Дніпро», – сказав він.

За словами Ніколенка, там дипломат матиме можливість повторити свої аргументи про почуття міри перед рідними сорока чотирьох людей, які загинули від ракетного удару Росії по багатоповерхівці. Або тими, близьких яких досі не знайшли під завалами.

«Заклики продовжувати діалог з Росією, поважати її історію та культуру, посилюють почуття безкарності Кремля, сприймаються ним виключно як запрошення до продовження геноциду українців», – додав спікер.

Нагадаємо, на думку міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга, Заходу важливо дотримуватись почуття міри у відносинах із Росією, оскільки вона залишиться частиною європейської історії та культури. «Ми не повинні перегнути палицю, наприклад, запровадивши заборону на видачу віз 144 мільйонам росіян», – сказав він.

Теги: Австрія Дніпро міністр росія війна Україна МЗС

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