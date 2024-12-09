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Найбільший контракт в історії спорту. Бейсболіст Сото отримає $765 млн від «Метс»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Найбільший контракт в історії спорту. Бейсболіст Сото отримає $765 млн від «Метс»
Сото побив рекорд іншого бейсболіста японця Шохея Отані

«Метс» підписав угоду з Сото на 15 років

Домініканський аутфілдер Хуан Сото уклав найбільший контракт в історії спорту з «Метс».

Раніше 26-річний Сото покинув «Янкіс» і відтоді був вільним агентом. «Метс» підписав з ним угоду на 15 років із заробітною платою в 765 мільйонів доларів. За 6 повних сезонів в MLB Хуан 5 разів потрапив до рейтингу топ 10 MVP року, а у 2019-му переміг на Світовій серії.

Таким чином, Сото побив рекорд іншого бейсболіста японця Шохея Отані за підсумковою сумою разового контракту. В грудні 2023-го Отані підписався вільним агентом в «Доджерс» з угодою на 700 мільйонів доларів за 10 років.

Ще раніше рекорд належав Ліонелю Мессі, який отримав 674 мільйонів доларів за контрактом з «Барселоною» за 2017-2021 роки.

Нагадаємо, 2 грудня українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 297) виграла стартовий матч на турнірі WTA 125 у Флоріанополісі (Бразилія) у «нейтральної» спортсменки Алевтини Ібрагімової (WTA 321) з рахунком 6:4, 6:0.

Після завершення зустрічі організатори змагань звернулися до українки із дивним проханням – змінити форму на подальші матчі на цьому турнірі. Причина – наявність нашивки її сайту Drones4UA.org, на якому відбувається збір коштів на допомогу Збройним силам України, а подібне розміщення суперечить правилам WTA.

Олійникова опублікувала допис в Instagram, в якому розповіла, що сталося.

«Друзі, Всі ви знаєте, що я вже тривалий час займаюся проектом Drones4Ua в команді з іншими гравцями, та виступаю на турнірах ITF i WTA в формі з логотипом сайту нашого проєкту, завдяки чому ми неодноразово збирали кошти на допомогу українським захисникам.

Але після моєї вчорашньої перемоги на WTA125 над спортсменкою-агресоркою, представленою в «нейтральному» статусі, керівництво WTA в особі супервайзера змусило мене змінити форму на наступні матчі.

На це немає жодних підстав, оскільки наш проєкт не є політичним, ми не займаємося постачанням зброї (оскільки дрони, попри їхню допомогу війську, це не зброя, вони є мультифункціональними і купити їх можна в онлайн-магазині), а також ми не є благодійною організацією (і конкретно сам веб-сайт є моєю власністю).

Наш проєкт є просто об'єднанням спортсменів для інформування іноземних друзів про ситуацію та потреби в Україні, а також допомоги нашим військовим, але ми не благодійна організація.

Ми не згодні з позицією WTA. Також варто пам'ятати, що українські тенісистки є постраждалими жертвами російської агресії, тому є дуже розчаровуючим, що нас обмежують навіть в можливості говорити про страждання нас та нашої країни, і пошуку допомоги.

Водночас, оскільки правила WTA є написаними таким чином і настільки неконкретизованими, що оскаржити їх є де-факто неможливим, ми готові прийняти виклик і підлаштувати презентацію нашого проєкту під стандарти WTA.

Чекайте на дуже скоре оновлення, а drones4ua буде продовжувати допомагати нашим Героям», – написала спортсменка.

Джерело
Теги: бейсбол гроші США

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