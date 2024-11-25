Зближення Росії та Північної Кореї викликає побоювання у КНР – Guardian

Китай стурбований зростанням зв'язків Росії з Північною Кореєю, стверджує американський чиновник

Зближення Росії та Північної Кореї невигідне для Китаю і викликає у нього побоювання, заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл. Про це пише The Guardian.

Курт Кемпбелл заявив, що Китаю все більше не подобається взаємодія Північної Кореї з Росією. Він вважає, що зростання співпраці між Пхеньяном і Москвою викликає занепокоєння. «Китай не виступав із прямою критикою Росії, але ми вважаємо, що координація дій між Пхеньяном і Москвою, що посилюється, нервує їх», – заявив Кемпбелл.

Кемпбелл додав, що серед партнерів США з безпеки в Азії триває дискусія: чи підтримує Китай рішення північнокорейського лідера Кім Чен Ина направити 10 тис. військових воювати за Росію проти України.

У МЗС Японії також сумніваються, що Китай підтримує відправку військ Північною Кореєю. Офіційні особи кажуть, що Китай здебільшого мовчав з цього приводу.

До слова, днями президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів.

Українські військові помітили північнокорейських військових на Харківському напрямку. Ймовірно, вони проводитимуть штурмові дії.

Нагадаємо, що з березня 2024 року Росія поставила Північній Кореї більше мільйона барелів (56 тисяч тонн) нафти, ймовірно, розплачуючись за військову підтримку. Про це повідомляє BBC із посиланням на дані британського дослідницького центру Open Source Centre.