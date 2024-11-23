Статки Ілона Маска сягнули майже $350 млрд після виборів президента США

Наслідки президентських виборів у США 2024 стали благом для Ілона Маска

Найбагатша людина у світі в п'ятницю стала ще багатшою: статки Маска досягли рекордних $347,8 мільярдів. Про це повідомляє CNN.

Наслідки президентських виборів у США 2024 стали благом для Ілона Маска, бо вже 22 листопада його статки досягли рекордних 347,8 млрд доларів, що перевищує його попередній рекорд, встановлений у листопаді 2021 року, коли статки засновника Tesla перевищили 340 млрд доларів.

Зазначається,що вчора акції Tesla піднялися на 3,8%, а загалом від дня виборів 5 листопада до 22 листопада – приблизно на 40%. Зростання пов'язане з вірою інвесторів у те, що вплив Маска в адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа відкриє еру дерегулювання, яка принесе користь компанії.

За даними Bloomberg Billionaires Index, Маск, найбільший індивідуальний акціонер Tesla, від дня виборів став багатшим приблизно на 83 мільярди доларів з дня виборів.

Альянс із обраним президентом США Дональдом Трампом висунув Маска та його підприємства на передові позиції. Зазначимо, американський мільярдер є генеральним директором Tesla та SpaceX, а також власником X та генеральним директором інших підприємств, включаючи Neuralink, xAI та Boring Company. Тепер разом з Вівеком Рамасвами, Маск курируватиме новий "Департамент ефективності уряду (DOGE)" США, названий на честь мемкойна.

Нагадаємо, Маск стане керівником нового відомства в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа.

До слова, політичний комітет America PAC американського мільярдера Ілона Маска витратив близько $200 млн на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа, який переміг на виборах у США.