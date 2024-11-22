Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден може повернути Україні ядерну зброю – NYT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Байден може повернути Україні ядерну зброю – NYT
Раніше президент Зеленський, коментуючи майбутні гарантії безпеки для України, заявляв про вступ до НАТО або ядерну зброю
фото з відкритих джерел

Низка американських чиновників припустила, що Байден може повернути Україні ядерну зброю, вилучену після розпаду СРСР

Сполучені Штати Америки зараз намагаються максимально допомоги Україні. Зокрема, виникла навіть пропозиція повернути Україні ядерну зброю. Про це повідомляє The New York Times.

Так, Джо Байден вже дозволив Україні використання ракет Atacms для ударів по території Росії. Також було підтверджено, що Україна отримає американські протипіхотні міни.

Адміністрація Байдена намагається надати Україні максимальну кількість допомоги до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента. Зокрема, $7 млрд Україна отримає у вигляді зброї й боєприпасів зі складів Пентагону, ще приблизно $2,1 млрд виділені на замовлення додаткової зброї в оборонних підрядників США.

Також було скасовано заборони на розгортання американських військових в Україні для допомоги ЗСУ в обслуговуванні та ремонті наданих систем озброєнь. Йдеться про ремонт винищувачів F-16 та ППО Patriot. Фахівці перебуватимуть далеко від лінії фронту й не братимуть участі в боях.

Видання нагадало, що Україна, як гарантії безпеки хоче отримати запрошення приєднатися до НАТО. Однак під час каденції Байдена цього не вдалося отримати, а запрошення малоймовірне під час президентства Трампа.

Саме тому низка американських чиновників припустила, що Байден може повернути Україні ядерну зброю, вилучену після розпаду СРСР. «Це було б миттєвим і величезним фактором стримування. Але такий крок буде складним і матиме серйозні наслідки», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Сполучені Штати наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Як повідомлялося розвідка, рівень загрози застосування Росією тактичної ядерної зброї наразі низький.

До слова, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин звинуватив США в нагнітанні напруженості та провокаціях. Він зауважив, що Корейський півострів ніколи не зіштовхувався з таким ризиком ядерної війни, як зараз.

Читайте також:

Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп зброя ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення адміністрації Байдена може призвести до подальшої ескалації війни
Чому Байден дозволив удари далекобійною зброєю по РФ? Деталі від Reuters
Сьогодні, 08:58
Путін підписав оновлену доктрину застосування ядерної зброї
Чи ризикне Путін застосувати ядерну зброю?
20 листопада, 18:40
Дмитро Пєсков зробив заяву про нову ядерну доктрину РФ
Оновлена ядерна доктрина Росії. Пєсков пригрозив Україні
19 листопада, 11:23
Маск уже не вперше дозволяє собі антиукраїнські висловлювання
Маск учергове оскандалився через публікацію про Україну
10 листопада, 15:58
Трамп дотримувався жорсткої дисципліни, як політик Джерело: https://censor.net/ua/b3519133
Портрети виборців Камали і Трампа
10 листопада, 11:28
Байден під час виступу наголосив на необхідності прийняти результати виборів
Байден уперше звернувся до американського народу після поразки Гарріс на виборах
7 листопада, 18:41
Гарріс програє Трампу на думку букмекерів
Результати виборів у США: букмекери назвали ім'я нового президента
6 листопада, 09:01
Трамп заявив що і його поразка на виборах у США може статись
«Можу програти»: Трамп оцінив свої шанси на президентських виборах
5 листопада, 11:31
Гейтс публічно не підтримував Гарріс, і його пожертвування буде істотною зміною в стратегії, яка раніше утримувала його від подібних подарунків
Білл Гейтс змінив свою стратегію і вперше пожертвував кандидату у президенти США
23 жовтня, 11:19

Політика

Байден може повернути Україні ядерну зброю – NYT
Байден може повернути Україні ядерну зброю – NYT
Правоохоронці звинуватили експрезидента Бразилії у спробі держперевороту
Правоохоронці звинуватили експрезидента Бразилії у спробі держперевороту
Чехія пообіцяла поставити Україні 500 тис. боєприпасів до кінця року
Чехія пообіцяла поставити Україні 500 тис. боєприпасів до кінця року
Одна з країн-підписантів Римського статуту запросила Нетаньягу в гості
Одна з країн-підписантів Римського статуту запросила Нетаньягу в гості
Лукашенко погрожує вимкнути інтернет, якщо за нього не проголосують на виборах
Лукашенко погрожує вимкнути інтернет, якщо за нього не проголосують на виборах
США планують переглядати ядерну доктрину – The New York Times
США планують переглядати ядерну доктрину – The New York Times

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 листопада: ситуація на фронті
39K
Чи підтримують росіяни продовження війни з Україною: результати опитування
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 листопада 2024
8176
Втрати ворога станом на 22 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
7854
Суд взявся за справу обвинуваченого у держзраді хмельницького посадовця, завербованого ФСБ
4338
Скільки ракет «Орєшнік» має Росія? Дані CNN

Новини

Експертка пояснила, що запобігає найгіршим сценаріям в енергосистемі України
Сьогодні, 17:06
Найменше випадків СЗЧ. Комбриг Білецький розповів, як Третя штурмова мотивує бійців
Сьогодні, 17:00
Інтеграція бізнесів та спільне виробництво продукції: Україна та Італія налагоджують економічні зв’язки
Сьогодні, 13:15
У Сумах внаслідок російської атаки загинули дві людини (оновлено)
Сьогодні, 07:47
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 22 листопада
Сьогодні, 06:00
Комунальники в окупованій частині Запоріжжя не отримують зарплатні – Центр нацспротиву
Сьогодні, 03:51

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua