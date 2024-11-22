Байден може повернути Україні ядерну зброю – NYT

Раніше президент Зеленський, коментуючи майбутні гарантії безпеки для України, заявляв про вступ до НАТО або ядерну зброю

Низка американських чиновників припустила, що Байден може повернути Україні ядерну зброю, вилучену після розпаду СРСР

Сполучені Штати Америки зараз намагаються максимально допомоги Україні. Зокрема, виникла навіть пропозиція повернути Україні ядерну зброю. Про це повідомляє The New York Times.

Так, Джо Байден вже дозволив Україні використання ракет Atacms для ударів по території Росії. Також було підтверджено, що Україна отримає американські протипіхотні міни.

Адміністрація Байдена намагається надати Україні максимальну кількість допомоги до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента. Зокрема, $7 млрд Україна отримає у вигляді зброї й боєприпасів зі складів Пентагону, ще приблизно $2,1 млрд виділені на замовлення додаткової зброї в оборонних підрядників США.

Також було скасовано заборони на розгортання американських військових в Україні для допомоги ЗСУ в обслуговуванні та ремонті наданих систем озброєнь. Йдеться про ремонт винищувачів F-16 та ППО Patriot. Фахівці перебуватимуть далеко від лінії фронту й не братимуть участі в боях.

Видання нагадало, що Україна, як гарантії безпеки хоче отримати запрошення приєднатися до НАТО. Однак під час каденції Байдена цього не вдалося отримати, а запрошення малоймовірне під час президентства Трампа.

Саме тому низка американських чиновників припустила, що Байден може повернути Україні ядерну зброю, вилучену після розпаду СРСР. «Це було б миттєвим і величезним фактором стримування. Але такий крок буде складним і матиме серйозні наслідки», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Сполучені Штати наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Як повідомлялося розвідка, рівень загрози застосування Росією тактичної ядерної зброї наразі низький.

До слова, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин звинуватив США в нагнітанні напруженості та провокаціях. Він зауважив, що Корейський півострів ніколи не зіштовхувався з таким ризиком ядерної війни, як зараз.