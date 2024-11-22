Кім Чен Ин попередив про ризик ядерної війни

Кім Чен Ин також звинуватив США в «агресивній» політиці щодо КНДР

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин звинуватив США в нагнітанні напруженості та провокаціях. Він зауважив, що Корейський півострів ніколи не зіштовхувався з таким ризиком ядерної війни, як зараз. Про це повідомляє Reuters.

«Ніколи раніше протиборчі сторони на Корейському півострові не зіштовхувалися з такою небезпечною і гострою конфронтацією, яка може перерости в найбільш руйнівну термоядерну війну», – йдеться у заяві.

Кім Чен Ин також звинуватив США в «агресивній» політиці щодо КНДР.

«Ми вже зайшли так далеко, як тільки могли на переговорах зі Сполученими Штатами, але в результаті переконалися не в готовності наддержави до співіснування, а в її жорсткій позиції сили й агресивній та ворожій політиці щодо нас, яка ніколи не зміниться», – додав він.

Нагадаємо, що Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин дав вказівку підтримувати та допомагати російській армії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це заявила очільниця Міністерства закордонних справ Північної Кореї Цой Сон Хі.