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Кім Чен Ин попередив про ризик ядерної війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Кім Чен Ин попередив про ризик ядерної війни
фото: kremlin.ru

Кім Чен Ин також звинуватив США в «агресивній» політиці щодо КНДР

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин звинуватив США в нагнітанні напруженості та провокаціях. Він зауважив, що Корейський півострів ніколи не зіштовхувався з таким ризиком ядерної війни, як зараз. Про це повідомляє Reuters.

«Ніколи раніше протиборчі сторони на Корейському півострові не зіштовхувалися з такою небезпечною і гострою конфронтацією, яка може перерости в найбільш руйнівну термоядерну війну», – йдеться у заяві.

Кім Чен Ин також звинуватив США в «агресивній» політиці щодо КНДР.

«Ми вже зайшли так далеко, як тільки могли на переговорах зі Сполученими Штатами, але в результаті переконалися не в готовності наддержави до співіснування, а в її жорсткій позиції сили й агресивній та ворожій політиці щодо нас, яка ніколи не зміниться», – додав він.

Нагадаємо, що Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин дав вказівку підтримувати та допомагати російській армії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це заявила очільниця Міністерства закордонних справ Північної Кореї Цой Сон Хі.

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Теги: Північна Корея США війна ядерна зброя

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