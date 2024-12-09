Для США втеча Асада стала повною несподіванкою – Washington Post

Washington Post: Чиновники США далекі від впевненості в тому, що повстанці керуватимуть гуманним чи ефективним чином

Влада США не чекала втечі президента Сирії Башара Асада. Про це пише Washington Post із посиланням на американського чиновника.

Як пише видання, «багато урядовців США було захоплено зненацька» несподівною втечею Асада, «включаючи давніх прихильників усунення Асада».

«Чиновники США далекі від впевненості в тому, що повстанці керуватимуть ефективним чином», – йдеться у повідомленні.

Зараз, за ​​даними газети, в адміністрації президента США Джо Байдена намагаються взаємодіяти з країнами, які мають спільні кордони із Сирією, оскільки прагнуть отримати вигоду з «нестабільності, що «загрожує широкому колу регіональних гравців» у Сирії.

Нагадаємо, утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб.

Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

Водночас уряд Ірану не став допомагати президенту Сирії Башару Асаду та відправляти військове підкріплення через загрозу повітряних ударів з боку армії Ізраїлю. Тегеран також звинуватив лідера республіки в тому, що не підготувався до наступу повстанців.

До слова, близько пів року тому сирійські повстанці повідомили Туреччину про свої плани повалити режим Башара Асада. Анкара мовчки схвалила ці дії, однак офіційно відмовилася від підтримки наступу.