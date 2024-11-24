Американський сенатор пояснив, чому Трамп завершить війну на вигідних умовах для України

Ліндсі Грем вважає, що Україна та США отримають вигоду, завдяки мирній угоді Дональда Трампа

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав Україну «найбагатшою країною в Європі» і переконаний, що новообраний президент США Дональд Трамп буде зацікавлений у підтримці її перемоги у війні з Росією.

«Найбагатша країна в Європі на рідкоземельні елементи – це Україна. Вартість рідкоземельних елементів становить від двох до семи трильйонів доларів. Україна є житницею світу, що розвивається. 50% усієї їжі, що йде в Африку, надходить з України. Це дуже важливо, що українці, готові укласти угоду з нами, а не з росіянами. Тому в наших інтересах переконатися, щоб Росія не захопила це місце», – сказав сенатор.

Ліндсі Грем вважає, що Україна та США отримають вигоду, завдяки мирній угоді Дональда Трампа.

«Ця війна – через гроші. Ніхто не хоче про це говорити. Ми можемо заробляти гроші й мати економічні відносини з Україною, які будуть дуже вигідні для нас із настанням миру. Тому Дональд Трамп збирається укласти угоду, щоб повернути наші гроші, щоб збагатитися коштом корисних копалин. Це хороша угода для України та для нас», – наголосив сенатор.

Нагадаємо, Reuters повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін готовий обговорити угоду про припинення вогню в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Однак він відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від наміру вступити в НАТО.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін не зацікавлений у мирі та не готовий до переговорів щодо його досягнення. Натомість він має намір загострити бойові дії.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путіну вигідно сідати за стіл переговорів, проте він не зацікавлений у досягненні реальних домовленостей.

До слова, китайська делегація в ООН закликала до негайних переговорів між Росією та Україною, заявивши, що обидві сторони продовжують прагнути до перемоги через силу.