Головна Світ Політика
search button user button menu button

Американський сенатор пояснив, чому Трамп завершить війну на вигідних умовах для України

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Американський сенатор пояснив, чому Трамп завершить війну на вигідних умовах для України
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловився про війну в Україні
фото: Reuters

Ліндсі Грем вважає, що Україна та США отримають вигоду, завдяки мирній угоді Дональда Трампа

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав Україну «найбагатшою країною в Європі» і переконаний, що новообраний президент США Дональд Трамп буде зацікавлений у підтримці її перемоги у війні з Росією.

«Найбагатша країна в Європі на рідкоземельні елементи – це Україна. Вартість рідкоземельних елементів становить від двох до семи трильйонів доларів. Україна є житницею світу, що розвивається. 50% усієї їжі, що йде в Африку, надходить з України. Це дуже важливо, що українці, готові укласти угоду з нами, а не з росіянами. Тому в наших інтересах переконатися, щоб Росія не захопила це місце», – сказав сенатор.

Ліндсі Грем вважає, що Україна та США отримають вигоду, завдяки мирній угоді Дональда Трампа.

«Ця війна – через гроші. Ніхто не хоче про це говорити. Ми можемо заробляти гроші й мати економічні відносини з Україною, які будуть дуже вигідні для нас із настанням миру. Тому Дональд Трамп збирається укласти угоду, щоб повернути наші гроші, щоб збагатитися коштом корисних копалин. Це хороша угода для України та для нас», – наголосив сенатор.

Нагадаємо, Reuters повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін готовий обговорити угоду про припинення вогню в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Однак він відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від наміру вступити в НАТО.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін не зацікавлений у мирі та не готовий до переговорів щодо його досягнення. Натомість він має намір загострити бойові дії. 

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путіну вигідно сідати за стіл переговорів, проте він не зацікавлений у досягненні реальних домовленостей. 

До слова, китайська делегація в ООН закликала до негайних переговорів між Росією та Україною, заявивши, що обидві сторони продовжують прагнути до перемоги через силу.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США Україна війна росія переговори корисні копалини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Путіна, кілька систем, подібних до «Орєшніка», зараз проходять випробування
Путін розповів нові деталі про «Орєшнік»
22 листопада, 19:43
Росіяни продовжують просування Україною
Росіяни окупували Нову Іллінку – Deep State
20 листопада, 02:02
Дональд Трамп може активно взятись за мігрантів у США
Що може зробити Трамп у перший день президентства? Прогноз Associated Press
11 листопада, 14:56
Американські підрядники ремонтуватимуть техніку для ЗСУ
США дозволили своїм оборонним підрядникам обслуговувати озброєння в Україні
8 листопада, 21:30
З Києва до Братислави курсуватиме новий потяг
Новий потяг «Київ-Братислава» почне курсувати вже цього року
6 листопада, 22:50
Адміністрація Байдена планує передати гроші Україні
Адміністрація Байдена планує «терміново» передати Україні $6 млрд до інавгурації Трампа
6 листопада, 22:24
Ворог обстріляв Харків
Ворог вдарив КАБами по Харкову
5 листопада, 01:23
Глава МЗС КНДР проведе зустріч в Росії
Глава МЗС Північної Кореї їде в Москву з офіційним візитом
29 жовтня, 03:54
Саміт БРІКС став нерядовою подією
Легалізація другого фронту? Підсумки саміту БРІКС
27 жовтня, 15:00

Політика

Які рішення Байдена допоможуть Трампу закінчити війну в Україні: деталі від Bloomberg
Які рішення Байдена допоможуть Трампу закінчити війну в Україні: деталі від Bloomberg
Американський сенатор пояснив, чому Трамп завершить війну на вигідних умовах для України
Американський сенатор пояснив, чому Трамп завершить війну на вигідних умовах для України
За три місяці Росія виробляє стільки зброї, скільки ЄС за рік – Пісторіус
За три місяці Росія виробляє стільки зброї, скільки ЄС за рік – Пісторіус
Путін вигадав новий спосіб заохочення росіян до участі у війні
Путін вигадав новий спосіб заохочення росіян до участі у війні
У Румунії стартували президентські вибори
У Румунії стартували президентські вибори
У Йорданії біля посольства Ізраїлю сталася стрілянина, нападника застрелили
У Йорданії біля посольства Ізраїлю сталася стрілянина, нападника застрелили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 листопада 2024
20K
Куди рухається війна: боєць із батальйону «Вовки Да Вінчі» зробив невтішний прогноз
13K
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7398
Чому Захід не допомагає Україні збивати російські КАБи: Залужний дав відповідь
4284
Екснардеп Парасюк звернувся до президента із вимогою

Новини

Вночі над Києвом ППО знищила понад десяток безпілотників – КМВА
Сьогодні, 07:35
Букінгемський палац закриють на реконструкцію на три роки – The Times
Сьогодні, 07:30
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:00
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині – Reuters
Вчора, 23:42
Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС – стратегічний крок для України – нардеп
Вчора, 13:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua