Українська тенисистка, яка допомагає ЗСУ, змушена змінити форму через позицію WTA

Олійникова грає в екіпіруванні з нашивкою свого сайту, який збирає гроші на ЗСУ

2 грудня українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 297) виграла стартовий матч на турнірі WTA 125 у Флоріанополісі (Бразилія) у «нейтральної» спортсменки Алевтини Ібрагімової (WTA 321) з рахунком 6:4, 6:0.

Після завершення зустрічі організатори змагань звернулися до українки із дивним проханням – змінити форму на подальші матчі на цьому турнірі. Причина – наявність нашивки її сайту Drones4UA.org, на якому відбувається збір коштів на допомогу Збройним силам України, а подібне розміщення суперечить правилам WTA.

Олійникова опублікувала допис в Instagram, в якому розповіла, що сталося.

«Друзі, Всі ви знаєте, що я вже тривалий час займаюся проектом Drones4Ua в команді з іншими гравцями, та виступаю на турнірах ITF i WTA в формі з логотипом сайту нашого проєкту, завдяки чому ми неодноразово збирали кошти на допомогу українським захисникам.

Але після моєї вчорашньої перемоги на WTA125 над спортсменкою-агресоркою, представленою в «нейтральному» статусі, керівництво WTA в особі супервайзера змусило мене змінити форму на наступні матчі.

На це немає жодних підстав, оскільки наш проєкт не є політичним, ми не займаємося постачанням зброї (оскільки дрони, попри їхню допомогу війську, це не зброя, вони є мультифункціональними і купити їх можна в онлайн-магазині), а також ми не є благодійною організацією (і конкретно сам веб-сайт є моєю власністю).

Наш проєкт є просто об'єднанням спортсменів для інформування іноземних друзів про ситуацію та потреби в Україні, а також допомоги нашим військовим, але ми не благодійна організація.

Ми не згодні з позицією WTA. Також варто пам'ятати, що українські тенісистки є постраждалими жертвами російської агресії, тому є дуже розчаровуючим, що нас обмежують навіть в можливості говорити про страждання нас та нашої країни, і пошуку допомоги.

Водночас, оскільки правила WTA є написаними таким чином і настільки неконкретизованими, що оскаржити їх є де-факто неможливим, ми готові прийняти виклик і підлаштувати презентацію нашого проєкту під стандарти WTA.

Чекайте на дуже скоре оновлення, а drones4ua буде продовжувати допомагати нашим Героям», – написала спортсменка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oleksandra Oliynykova / Олександра Олійникова (@oleksandraoliynykova)

Сьогодні, 4 грудня Олійникова продовжить виступи на 125-тисячнику у Бразилії. У 1/8 фіналу вона зустрінеться з Майєю Хвалінською (Польща, WTA 158). Орієнтовний час початку зустрічі – 16:30 за київським часом.

Нагадаємо, дворазова олімпійська чемпіонка у фехтуванні Ольга Харлан розчарована обранням російського олігарха Алішера Усманова президентом Міжнародної федерації фехтування. Зазначимо, що вибори президента FIE відбулися 30 листопада. Перемогу отримав росіянин Усманов, за якого віддали 120 голосів. Його опонент, президент Шведської федерації фехтування Отто Дракенберг, отримав лише 26.

До слова, World Aquatics (Міжнародна федерація плавання) допустила до змагань росіянку Євгенію Чикунову, яка у соцмережах підтримувала диктатора Володимира Путіна та війну проти України. Чикунова в Instagram вподобала відразу три пости на підтримку війни та Путіна іншого плавця та прихильника війни Євгена Рилова.