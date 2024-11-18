Маск та Рамасвамі візьмуться урізати витрати США – Bloomberg

Ілон Маск та Вівек Рамасвамі візьмуться за політику у США

Рамасвамі заявив про швидку ліквідацію кількох агенцій у США

Бізнесмен Вівек Рамасвамі та мільярдер Ілон Маск збираються ліквідувати кілька американських федеральних відомств. Про це пише Bloomberg. Цим займеться новий Департамент ефективності державного управління США (DOGE), який вони незабаром очолять.

«Ми очікуємо, що деякі агенції будуть повністю закриті», – заявив Рамасвамі. Він також анонсував скорочення федеральних підрядників та одержувачів «надмірно великих рахунків» від американського уряду. Рамасвамі наголосив на високій швидкості майбутніх змін.

Дональд Трамп, який раніше переміг на виборах президента США, анонсував появу нового «Манхеттенського проєкту». Республіканець має намір створити департамент на чолі з Маском, який має завершити реформу системи державного управління на основі підприємницького підходу до липня 2026 року. Маск стане керівником Департаменту підвищення ефективного державного управління.

До цього Маск заявив, що отримав мандат від американського народу разом із Трампом. На думку підприємця, громадяни США хочуть змін. Мільярдер зазначив, що він, на відміну від фінансиста Джорджа Сороса, підтримує не демократів, а республіканців.

До слова, американський підприємець Ілон Маск поводить себе як співпрезидент Дональда Трампа, що переміг на виборах. Це викликає неабияке невдоволення в оточенні останнього.

Нагадаємо, підприємець Ілон Маск у соцмережі X висловив упевненість у дзеркальній відповіді Москви на дозвіл президента США Джо Байдена Україні використовувати ракети Atacms при ударах по Росії.