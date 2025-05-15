Найкраща тенісистка світу обматюкала вболівальника на турнірі у Римі

Білоруська тенісистка крикнула вболівальнику: «Заткнись, б****»

Перша ракетка світу з Білорусі Аріна Сабаленка різко відреагувала на вигуки вболівальника з трибун під час матчу 1/4 фіналу турніру WTA-1000 у Римі (Італія). Про це повідомляє «Главком».

Білорусці у 1/4 фіналу протистояла китаянка Чжен Ціньвень. Матч закінчився поразкою Сабаленки – 6:4, 6:3.

У ході матчу вболівальник вигукнув білорусці: «Давай, Аріно, грай у теніс!» У відповідь білоруська тенісистка крикнула: «Заткнись, б****».

Сабаленка вперше у кар'єрі поступилася Ціньвень. Раніше вона шість разів обігравала китаянку. Але всі попередні зустрічі суперниць відбувалися на хардовому покритті.

Нагадаємо, Сабаленка неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також Сабаленка публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.





Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Сабаленка вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».

Яку повідомлялося, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.