Світоліна, Костюк та Стародубцева вийшли до третього кола турніру у Мадриді

Світоліна та Костюк продовжують боротьбу за титул у Мадриді

Костюк у напруженому протистоянні здобула перемогу над британкою Радукану

Набирає оберти турнір WTA 1000 у Мадриді. Зокрема, українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк і Юлія Стародубцева вийшли до третього кола змагань. Про це повідомляє «Главком».

Юлія Стародубцева вчора, 24 квітня, у складному матчі здолала італійку Елізабетту Коччаретто з рахунком 7:6(5) у першому сеті і 6:4 – у другому. У третьому колі українка зіграє з представницею країни-агресорки – Людмилою Самсоновою.

Еліна Світоліна за 54 хвилини перемогла британку Соней Картел з рахунком 6:2, 6:1. Наступна суперниця українки визначиться у поєдинку між Єленою Рибакіною та Б'янкою Андреєску.

Марта Костюк у напруженому протистоянні здобула перемогу над британкою Еммою Радукану. Рахунок – 6:4, 2:6, 6:2. Далі наша тенісистка зіграє проти росіянки Вероніки Кудерметової.

Як повідомлялося, чоловік української тенісистки Еліни Світоліної Гаель Монфіс дав інтерв'ю російському пропагандистському YouTube-каналу «Больше».

У розмові з російськими пропагандистами Монфіс прокоментував свою перемогу на Мастерсі у Мадриді. У поєдинку першого кола француз переміг хорвата Борну Гойо – 1:6, 6:2, 6:4.

Під час розмови з «Больше» Монфіс, зокрема, зазначив, що з нетерпінням чекає на свій наступний поєдинок – з росіянином Андрієм Рубльовим.

«Больше» – російський пропагандистський ресурс. Зокрема, у 2023 і 2024 роках канал широко висвітлював пропагандистський турнір «Трофеї Північної Пальміри», який проходив у РФ, а головним спонсором змагань була компанія «Газпром».

Як інформував сайт BTU, директор турніру і радник генерального директора «Газпром експорт» Олександр Медведєв заявляв, що цей захід є частиною спортивної дипломатії, яка призведе до повернення міжнародних змагань.

«Я впевнений, що історична правда візьме гору, мир настане. Це буде справедливий мир, де обов'язково знайдеться місце спорту», – стверджував директор турніру.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна закликала боротися за повернення українських дітей, які були викрадені Росією.