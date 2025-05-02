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Рейтинг Кубка Біллі Джин Кінг: Україна наблизилася до топ-10

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Рейтинг Кубка Біллі Джин Кінг: Україна наблизилася до топ-10
Восени наші дівчата зіграють у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг
фото: ФТУ

Наразі наша команда посідає 11 місце в рейтинг збірних Кубка Біллі Джин Кінг

Організатори Кубка Біллі Джин Кінг опублікували оновлений рейтинг турніру. Про це повідомляє «Главком».

В оновленому рейтингу жіноча збірна України піднялась відразу на вісім сходинок. Наразі наша команда посідає 11 місце.

Рейтинг Кубка Біллі Джин Кінг: топ-11

  1. Італія – 1235.00 очок
  2. Велика Британія – 1145.00
  3. США – 1096.25
  4. Іспанія – 1093.75
  5. Канада – 1033.75
  6. Казахстан – 1022.50
  7. Японія – 996.25 
  8. Польща – 988.75
  9. Словаччина – 987.50
  10. Чехія – 985.00
  11. Україна – 955.00

Восени наші дівчата зіграють у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Жеребкування вирішальної частини відбудеться у понеділок, 12 травня. Фінал змагань пройде з 16 по 21 вересня.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу вперше в історії вийшла у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг

Після двох змагальних днів Україна лідирувала в групі Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

У заключний змагальний день наша збірна зустрічалася з Швейцарією. Для виходу у фінал нашим дівчатам було достатньо виграти один сет у швейцарок у трьох поєдинках.

Перший матч протистояння зі Швейцарією Україна програла у двох сетах – Марта Костюк поступилася Селін Наеф.

У наступному поєдинку Еліна Світоліна у двох сетах здолала Жіль Тайхманн та принесла нашій команді путівку у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг – 6:4, 6:2.

Кубок Біллі Джин Кінг

Україна – Швейцарія 2:1

Марта Костюк (Україна) – Селін Наеф (Швейцарія) 4:6, 6:7(1)

Еліна Світоліна (Україна) – Жиль Тайхманн (Швейцарія) 6:4, 6:2

Надія Кіченок/Катаріна Завацька (Україна) - Сюзан Бандеккі/Селін Наеф (Швейцарія) 6:4, 3:6, 10-5

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу здобула перемогу над командою Польщі у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг, вигравши всі три матчі та забезпечивши рахунок 3:0.

Поєдинок завершила зустріч Людмили та Надії Кіченок проти пари Мартіна Кубка/Мая Хвалінська. Однак, результат цієї гри вже не впливав на загальний підсумок протистояння.

Оскільки раніше Еліна Світоліна принесла жіночій збірній України з тенісу дострокову перемогу в матчевій зустрічі з Польщею в групі Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Кубок Біллі Джин Кінг

Україна – Польща 3:0

Марта Костюк (Україна) – Катажина Кава (Польща) 6:1, 6:2

Еліна Світоліна (Україна) – Мая Хвалінська (Польща) 7:6(4), 6:3

Людмила та Надія Кіченок (Україна) – Мартіна Кубка та Мая Хвалінська (Польща) 7:6 (7:1), 7:6 (7:5).

Теги: теніс Кубок Федерації

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