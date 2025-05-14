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Соліст Ziferblat перед півфіналом Євробачення-2025 спілкувався у чаті з тенісними вболівальниками

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Соліст Ziferblat перед півфіналом Євробачення-2025 спілкувався у чаті з тенісними вболівальниками
Даниїл є тенісним вболівальником
фото: lux.fm

Даниїлу Лещинському довелося пропустити поєдинок Еліни Світоліної

Соліст Ziferblat Даниїл Лещинський перед півфіналом Євробачення-2025 обговорював теніс в одному з чатів в телеграм. Про це повідомляє «Главком».

Даниїл, який є тенісним вболівальником, відреагував на коментар, що йому знову доведеться пропустити тенісний поєдинок. Паралельно з виступом Ziferblat у півфіналі Євробачення-2025 свій поєдинок у 1/4 фіналу турніру у Римі проводила українська тенісистка Еліна Світоліна.

Соліст Ziferblat перед півфіналом Євробачення-2025 спілкувався у чаті з тенісними вболівальниками фото 1

Також Даниїл подякував за підтримку та написав, що буде вдячний за голоси за Ziferblat.

Як повідомлялося, 13 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення, який проходить у швейцарському місті Базель. 

«Главком» з посиланням на трансляцію конкурсу повідомляє, що Україна пройшла до фіналу «Євробачення-2025».

Україна потрапила до фіналу «Євробачення-2025», але її назвали останньою з десяти фіналістів першого півфіналу.

Напруга в залі досягла піку, а гурт Ziferblat, який представляє країну, не приховав емоцій.

Фінал пісенного конкурсу заплановано на 17 травня, у Базелі на сцені знову з'явиться гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

До фіналу пройшли:

  • Норвегія
  • Албанія
  • Швеція
  • Ісландія
  • Нідерланди
  • Польща
  • Сан-Марино
  • Естонія
  • Португалія
  • Україна

Гурт Ziferblat представляли Україну на сцені Євробачення під номером п'ять з піснею Bird of Pray. 

«Главком» публікує повний виступ гурту Ziferblat у першому півфіналі Євробачення-2025

Що відомо про гурт Ziferblat

Гурт Ziferblat на Нацвідборі виступатиме під номером дев'ять
Гурт Ziferblat на Нацвідборі виступатиме під номером дев'ять
фото: ziferblat_band/Instagram

Київський гурт Ziferblat заснували брати-близнюки Данило Лещинський (соліст) і Валентин Лещинський (гітарист). Пізніше до складу колективу приєднався барабанщик Федір Ходаков.

Свій дебютний альбом «Кіносеанс» гурт Ziferblat випустив у 2017 році, а вже за два роки представив власний сингл «Вночі» на сцені талант-шоу «Х-Фактор».

Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.

«Главком» також повідомляв, що після перемоги на Національному відборі учасники гурту Ziferblat поширили у соцмережі пост «виняткової вдячності». Вони подякували суспільному мовнику та креативному продюсеру Нацвідбору Герману Неонову, журі та власній команді. 

Раніше засновники гурту Ziferblat, брати Данило і Валентин Лещинські, розповіли, що їхня пісня Bird of Pray – «перш за все про свободу, про цикл життя й надію на щасливе майбутнє».

До слова, ювелірний дім SOVA став творчим партнером гурту Ziferblat, який цього року представляє Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2025». Спеціально для сценічних образів музикантів SOVA створила ексклюзивні прикраси, що символічно доповнюють концепцію виступу. 

Як відомо, перший півфінал проходить під гаслом «З чого все почалося» – вшановується Швейцарія як країна-засновниця конкурсу. Другий півфінал, 15 травня, буде присвячено фанатам Євробачення – тим, хто підтримує конкурс протягом багатьох років.

Детальніше про представників країн та їх пісні читайте у матеріалі «Главкома» «Євробачення-2025: учасники першого півфіналу та їхні пісні».

Нагадаємо, що 11 травня у швейцарському Базелі відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Бірюзовою доріжкою пройшли всі 37 учасників, серед них – український гурт Ziferblat.

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Теги: Ziferblat Еліна Світоліна теніс Євробачення

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